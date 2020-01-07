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14 yaşındaki Havinsu kayıp

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14 yaşındaki Havinsu kayıp

1 Ocak’ta Lefkoşa’da sakin 14 yaşındaki Havinsu Kurtal’ın ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği ve aranmakta olduğu bildirildi.

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