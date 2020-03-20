Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, az önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşların merak ettiği "14 gün evde kaldıktan sonra tehlike geçecek mi?" sorusuna kısaca bir cevap vererek toplumun belli bir kısmının hastalığa bağışıklık kazanmaması halinde virüsün salgın yapma riski olduğuna dikkat çekti.

İşte Dr. Özlem Gürkut'un paylaşımı:

"#EvdeKalGüvendeKal dedik. Peki 14 gün evde kaldıktan sonra tehlike geçecek mi?

Hayır geçmeyecek. Bu virüs ve hastalık buradan da dünyadan da kaybolmayacak. Virüsle karşılaşan her kişi sağlık durumuna göre hafif veya ağır hastalığı geçirecek. Hastalığı geçirip iyileşen kişiler bağışıklık geliştirecek ve virüs mutasyona uğrayıp başkalaşmadıkça bir daha karşılaşsa bile hasta olmayacak. Toplumun belli bir oranı hastalığa karşı bağışık hale gelene kadar bu virüs salgın yapma riski oluşturmaya devam edecek.

Şu anda yapmaya çalıştığımız çok sayıda hastanın ayni anda hastalanıp hastanelerin kapasitesini aşan bir hasta yığılması olmasını engellemektir. Eğer bu hastalığı geçirip hastaneye başvurması gerekecek kişileri uzun bir zaman dilimine yaymayı başarırsak hastanelerde bir tıkanma olmaz ve tedavi başarısı daha yüksek olur.

Taa ki belli oranda kişi bağışık hale gelsin risk grubundaki yaşlı ve kronik hastalığı olan kişileri çok iyi korumamız lazım. Yapılması gereken risk grubunun virüsle karşılaşma ihtimalini azaltmaktır. Alacağımız sonraki tedbirler buna yönelik olmalıdır.

Ancak biz daha işin başındayız. Henüz toplumumuzda bağışıklık oranı %0. Şimdi evde kalma ve güvende olma zamanıdır."