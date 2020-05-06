1355 testte pozitif vaka yok

KKTC'de bugün yapılan 1355 koronavirüs testinin tüm temiz çıktı, böylece üst üste vaka saptanmayan gün sayısı 19'a ulaştı. 11 Mayıs'ta yerinde teslim ve paket servis hizmetine başlayacak restoran ve büfe çalışanlarına yapılan bugünkü testler sonucu 21 kişiye ileri tetkik yapılacağı, ileri tetkiki sonuçlanan 11 kişinin sonucunun ise negatif çıktığı açıklandı. Toplam test sayısı 17 bin 786'ya ulaşırken, tedavisi devam eden sadece bir hasta kaldı.

BAKAN PİLLİ: "TOPLAM 1355 TEST YAPILDI, POZİTİF VAKA YOK"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1355 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, dün ileri tetkik yapılacağı açıklanan 10 kişi ve bir gün önce yine ileri tetkik yapılacağı belirtilen 1 kişi ile birlikte 11 kişinin sonuçlarının negatif olduğunu, bugün yapılan testler arasından 21 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını da kaydetti.

BUGÜNKÜ TESTLER, RESTORAN VE BÜFE ÇALIŞANLARINA

Bakan Pilli, bugün Covid -19 testlerinin 11 Mayıs’ta faaliyete geçecek ve yerinde teslim ve paket servis yapacak olan restoran ve büfelerin çalışanlarına yapıldığını kaydetti.

Bakan Pilli, önümüzdeki ilk 15 günün önemine dikkat çekerek covid - 19 savaşının henüz bitmediğini ,kurallara uymanın hayati önem taşıdığını," önlemlerini al güvende kal sloganıyla " hayatımızı devam ettirmemiz gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli'nin , 6 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle:

Bugün yapılan test sayısı: 1355

Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: yok

İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı-yok

Bugün kaybedilen vaka sayısı- yok

Yapılan toplam test sayısı- 17.786

Toplam vaka sayısı- 108

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı – 103

Tedavisi devam eden vaka sayısı- 1

Toplam kaybedilen hasta sayısı- 4

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı- yok

9 MART'TAN BUGÜNE

KKTC'de ilk koronavirüs vakası 9 Mart'ta bir Alman turistte saptanmıştı.

Ülkede bugüne kadar 108 kişiye virüs teşhisi konuldu. 2'si Alman turist olmak üzere bazı yan rahatsızlıkları olan 4 hasta hayatını kaybetti. Halen tedavisi devam eden bir hasta bulunuyor.