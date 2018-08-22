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134 kişi ve aile CAS mağduru

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134 kişi ve aile CAS mağduru
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Cyprus Airport Services (CAS) çalışanları, Ercan Havalimanı çemberinde kurdukları eylem çadırında eylemlerine bayram süresince de devam ediyor.
Bayram öncesinde kendilerine ödeme yapılacağı sözü verilmesine rağmen ödeme yapılmadığını ve mağdur olduklarını belirten CAS çalışanları, hükümetten ve basından ilgi istedi.
Eylemciler adına TAK’a açıklama yapan Okan Eroğlu, “Şu anda 134 kişi ve aile mağdurdur. Haftalardır Ercan’daki eylem çadırımızdayız” dedi.
Bayrama maaşsız girdiklerini ve bazı CAS personelinin çocuklarına bayram harçlığı veremediğini, taksitlerini ödeyemediğini belirten Eroğlu, “Bayram sevincini nasıl yaşayalım?” diye sordu. 
Okan Eroğlu, özetle, “Bizi memur yapsınlar demiyoruz ama işimizin devlet güvencesinde devamını istiyoruz. CAS hisselerini devlet aldı ama kayıt yaptırılmadı. Konu mahkemede ancak devletin maaşlarımızı ödemek zorunda. Yaşam ve ihtiyaçlarımız devam ediyor. Biz şu anda CAS personeliyiz, işimizin başındayız, vardiyası olan buraya geliyor. Haftalardır Ercan’da eylem çadırındayız, hükümetten ve basından ilgi bekliyoruz, mağduruz” ifadelerini kullandı.

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