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132 öğrenci daha adaya geliyor

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132 öğrenci daha adaya geliyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu,bugün 15.00’de İstanbul Havalimanında kalkacak uçakla 132 öğrencimiz ülkemize dönüş yapacaklarını duyurdu.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada;

‘Yurtdışında olan öğrencilerimizin KKTC’ye dönmesi için yürüttüğümüz çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirtmiştik. Bugün 15.00’de İstanbul Havalimanında kalkacak uçakla 132 öğrencimiz ülkemize dönüş yapacaktır. Bununla birlikte 4 Nisan tarihinde Ankara’dan da 189 öğrencimiz ülkemize geleceklerdir. Bakanlığımızın koordinasyonuyla öğrencilerimiz gelişleri sürecinde gerek İngiltere’de gerekse TC’de görevli eğitim ve kültür ataşelerimizde aktif görev alıp farklı illerde olan öğrencilerin uçakların kalkacağı şehirlere intikalle sürecinde veya karşılaşacakları diğer sorunlarda öğrencilerimize yardımcı olmaktadırlar. Bu bağlamda hem öğrencilerimizin hem de ailelerin içi rahat olsun.
Öğrencilerimiz ülkemize dönüşlerinde emeği olan herkese teşekkür eder, öğrencilerimize ülkelerine hoş geldiniz diyorum.’ dedi.

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