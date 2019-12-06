13 yıldır tek bir engelli istihdamı yok

Engelliler Federasyonu Başkanı Yücetürk, 2006’dan bu yana tek bir engellinin kamuya istihdam edilemediğine dikkat çekti ve bu sorunun düzeltilmesini istedi. Bakan Sucuoğlu ise 2020 yılında engelli bireylerin istihdamlarının yapılacağı sözünü verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk konuşmasında, federasyon olarak amaçlarının Engelli bireylerin topluma kazandırılması olduğunu anlattı ve 14 maddelik talepler listesini Bakan Sucuoğlu’na sundu.

Engelliler yasasının engellilerden çok hastalara hizmet ettiğini belirten Yücetürk, yasa çerçevesinde engellilerin haklarının verilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Başbakanlık bünyesinde kurulan Engelli Hizmetleri Koordinasyon kurulunun oluşumuna da engelliler arasında eşitsizlik yarattığı gerekçesiyle tepki gösteren Yücetürk, engellilerin sorunlarını çözecek tek bir dairenin kurulması gerektiği görüşünü paylaştı. “Koordinasyon kurulunun kaldırılmasını istiyoruz” diyen Yücetürk, aksi halde altı dernek olarak hiçbir toplantıya gitmeyeceklerini bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

Bir diğer sorunlarının istihdam olduğunu kaydeden Yücetürk, 2006 yılından bu yana tek bir engellinin kamuya istihdam edilemediğine dikkat çekti ve bu sorunun düzeltilmesini talep etti. Yücetürk Özel eğitim yasası konusunda da destek istedi. Engellilerin ulaşım ve dolaşım sorunlarına da değinen Yücetürk, 2016 yılında imar yasası altında engelli standartları tüzüğünün çıktığını ancak hiçbir şey yapılamadığını kaydetti.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında ülkede 6000 engelli bulunduğunu ve bunun azımsanmayacak bir rakam olduğunu dile getirerek, sadece 3 Aralıkta değil yılın her günü farkındalığın olması gerektiğini belirtti.

Engelli İstihdamı konusunda ise sözlerinin olduğunun altını çizen Sucuoğlu, 2020 yılında engelli bireylerin yasal oranda istihdamlarının hakkaniyetli bir şekilde yapılacağını, önümüzdeki haftadan itibaren bunun çalışmasına başlanacağını vurguladı. Bakan Sucuoğlu Yasadaki sıkıntılarda da gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

Sucuoğlu Engelsiz yaşam evi için de maddi sıkıntının çözüldüğünü hatırlatarak, İkinci etap ihalesine kısa sürede çıkılıp 2020 ortalarında Engelsiz Yaşam Evi’nin tamamlanıp hizmete girmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Sadece kamuda değil, özel sektörde de engelli istihdamı yaratmak adına da yapılan çalışmalara gelen taleplerin sevindirici olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Amaç engelli vatandaşlarımızı dört duvar arasından çıkarıp sosyal yaşama adapte etmek. Hayata geçen tüzük ile birlikte sosyal yatırımları dört yıl boyunca bakanlık üstlenecek. Engelli vatandaşlarımızın özel sektörde istihdam edilmeleri takdirde sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini 48 ay boyunca Bakanlığımızın üstleneceği ve engelli gençlerimiz için asgari ücretin yüzde seksenini bizlerin ödeyeceği bir tüzük söz konusu. Bakanlık olarak asgari ücretin yüzde seksenini de biz veriyoruz. ”dedi.