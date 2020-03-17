13 yeni koronavirüs vakası daha

Salamis Bay Conti Hotel’de karantina altında tutulan 13 turistte daha korona virüs vakası görüldü. lGelen bilgilere göre 13 Alman turiste bugün yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. KKTC’de korona virüs vakası toplanda 20’ye yükselirken 18 vaka Alman turist 2’si ise Kıbrıslı Türk. Yeni vakalarda nefes darlığı görülmezken vakaların durumu yoğun bakımlık olmadığı bildirildi.

Öte yandan ilk yatan Alman kadınla eşinin durumunun ise iyiye gittiği ifade edildi. Alman çiftin yakında taburcu edilebilecekleri gelen bilgiler arasında.