1280 test sonucu 1 yeni pozitif vaka tespit edildi

son 24 saatte yapılan 1280 test sonucunda 1 pozitif vakanın tespit edilirken, ülkedeki Covid-19 vaka sayısı 4’e çıktı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1280 olduğunu ve 1 pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Pilli yazılı açıklamasında, bugün tespit edilen vakanın havayolu ile ülkeye gelen Kazakistan uyruklu bir kişi olduğunu belirtti.

Pilli, bugün çıkan 1 pozitif vaka ile birlikte ülkedeki Covid-19 vaka sayısının 4’e çıktığını kaydetti.

Pilli, Kazakistan’ın C gurubunda yer alan ülkeler arasında olması nedeniyle bu kişinin zaten karantina altında olduğunu, ülkede yapılan PCR testinin pozitif olarak belirlenmesinin hemen ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Bölümünde alınarak tedavisine başlandığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, halkın bu dönemde kurallara uyması gerektiğini bir kez daha yineleyerek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini, özellikle 65 yaş üzerinde olanların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durması ve kendilerini koruması gerektiğini vurguladı.

3 Temmuz itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün Yapılan Test Sayısı: 1280. saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen veya kaybedilen Vaka Yok.

Yapılan Toplam Test Sayısı 40.100. Toplam Vaka Sayısı 112.

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı 104. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 4

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta yok."