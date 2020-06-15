127 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 127 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.Bakan Pilli ülkede 56 gündür pozitif vaka çıkmadığına dikkat çekti.

15 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 127

Bugün saptanan Pozitif Vaka: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 33.895

Toplam Vaka Sayısı: 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok