127 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 127 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.Bakan Pilli ülkede 56 gündür pozitif vaka çıkmadığına dikkat çekti.
15 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 127
Bugün saptanan Pozitif Vaka: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 33.895
Toplam Vaka Sayısı: 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok