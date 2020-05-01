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1257 testte pozitif çıkmadı

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Dün yapılan 1257 test sonucunda pozitif vaka çıkmadı

1257 testte pozitif çıkmadı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, dün yapılan test sayısının 1257 olduğunu ve pozitif çıkmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, dün Covid -19  testlerinin Mağusa Polis Teşkilâtı, İskele Polis Teşkilatı, Gazimağusa Belediyesi, Serdarlı Sağlık  Ocağı ile Akdoğan, Vadili, Beyarmudu, Serdarlı, Mağusa ve İskele petrol istasyonları ayrıca Mağusa Devlet Hastahanesi ateş polikliniği,  Mağusa Tıp Merkezi, Yaşam Hastanesi ve Gazimağusa bölgesi diş hekimleri, Girne Devlet Hastanesi Ateş Polikliniği, Cengiz Topel Hastanesi ateş  polikliniği, Lefkoşa devlet hastanesi ateş polikliniği, Lefkoşa Kıbrıs petrolleri, BRTK çalışanları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık, PGM narkotik ve  mali suçlarla mücadele birimi, Güzelyurt bölgesi marketleri ve bankalarda yapıldığını açıkladı. 

Bakan Pilli, öte yandan karantina otellerinde 14 günlük izole sürelerini tamamlayan tüm temaslıların tarama çalışmalarının tamamlanmış olup, tahlil  sonuçlarının negatif çıktığını da belirtti.

Bakan Pilli ayrıca önceki gün ileri tetkik için gönderilen 16 kişinin 12 tanesinin tahlil sonuçlarının negatif çıktığını dördünün ise sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

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