12 kişi daha Güney'e geçti

Güney'de çalışan 12 kişi daha 1 Temmuz'a kadar geri dönmemek üzere dün Metehan sınır kapısından Güneye geçti

Güneyde çalışan ve 1 Temmuza kadar geri dönemeyeceği kendilerine bildirilen 12 kişi daha dün Metehan Sınır Kapısı’ndan Güneye geçti.

Önceki gün 6 işçi ve 2 hastalık nedeniyle güneye geçenlere eklenen 12 kişi daha Güneyden Kuzeye geçişlerin olmaması nedeniyle Güneyde konaklayacak.

1 Temmuza kadar herhangi bir geçiş olmayacağı, geçmek istemeleri halinde ise 14 günlük karantinaya tabii tutulacakları kendilerine bildirilen işçiler, işlerini kaybetmemek için güneye geçmek zorunda kaldılar.

Öte yandan Rum İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre önceki gün 14 Kıbrıslı Türk sınır kapılarından geçiş yaptı. 14 kişiden 8’i Güney’de çalışan kişiler, 6’sı da tıbbi nedenlerle Güney’e geçti. Dipkarpaz’dan 5 son sınıf öğrencisi de Güney’de başlayan sınavlara katılmak için Rum kesimine geçti.

Güney Kıbrıs’taki işlerine gitmek için önceki gün Rum kesimine geçen bir grup Kıbrıslı Türk’le ilgili haberler dünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Fileleftheros gazetesi “Yalnızca 14 Kıbrıslı Türk Geçti- İşgal Rejiminden Sınır Kapıları Konusunda İşbirliği Yapma İsteği Yok- Dipkarpaz’dan da 5 Kişi Geçti” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Güney Kıbrıs’taki işlerine gitmek için önceki gün sınır kapılarından yalnızca 14 Kıbrıslı Türk’ün geçtiğini yazdı.

Başlangıçta Güney Kıbrıs’a 30-35 kişinin geçeceğini ifade ettiğini, bu kişilerin başvuruda bulunduğunu ve Rum Yönetimi’nin protokolünde öngörüldüğü üzere test yaptırdığını kaydeden gazete, Rum İçişleri Bakanlığı’nın elindeki verilere göre önceki gün yalnızca 14 Kıbrıslı Türk’ün sınır kapılarından geçiş yaptığını kaydetti.

14 kişiden 8’inin Güney’de çalışan kişiler, 6’sının da tıbbi nedenlerle Güney’e geçtiklerini yazan gazete, ilk Kıbrıslı Türklerin, Metehan ve Beyarmudu/Akyar kapılarından geçtiklerini belirtti.

Bazı durumlarda, Kıbrıslı Türk çalışanlarını almak için işverenlerin de sınır kapısına gittiği belirtildi.

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sınır kapılarıyla ilgili gelişmeleri takip ettiğini ve bu gelişmelere bağlı olarak kararlarını alacağını dile getirdi.

Bu konuya duyarsız kalmayacaklarını savunan Kusios, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in konuyla ilgilendiğini, gelişmeleri takip ettiğini ve bunlara bağlı olarak kararlarını alacağını yineledi.

DİPKARPAZ’DAN 5 SON SINIF ÖĞRENCİSİ DE GÜNEY’E GEÇTİ

Dipkarpaz’dan 5 son sınıf öğrencisinin de Güney Kıbrıs’ta önceki gün başlayan sınavlara katılmak için Rum kesimine geçtiğini yazan gazete, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun, 5 öğrenciden 4’ünün birkaç gün önce Güney Kıbrıs’a geçebilmesi için tüm düzenlemelerin yapıldığını söylediğini iletti.

Öğrencilere koronavirüs testi yapıldığını ve Rum kesimindeki akrabalarının yanında kaldıklarını yazan gazete, bir öğrencinin daha sınavlara katılmak için hali hazırda Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu belirtti.

Fotiu açıklamasında ayrıca, ofisinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sınır kapılarından belirli kategorilerdeki vatandaşların geçişine ilişkin anlaşmaya uyulduğu takdirde, KKTC’de yaşamını sürdüren ve bir taraftan diğerine geçiş yapmak isteyen Kıbrıslı Rum ve Maronitlerin geçişlerine kolaylık sağlamaya hazır olduklarını da söyledi.

Fotiu, insani düzeyde ele alınmakta olan münferit durumlar bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise “Yalnızca 8 Kıbrıslı Türk Çalışan Geçti” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’a önceki gün sekiz Kıbrıslı Türk çalışan yanı sıra 8 kişinin (Kıbrıslı Türkler ve Kuzey’de yaşayan Rum ve Maronitler) de sağlık sebepleriyle geçiş yaptığını ve bu kişilerin daha sonra Kuzey Kıbrıs’a döndüklerini yazdı.

Politis gazetesi de “Akıncı Hükümete Kızgın” başlıklı haberinde önceki gün sekiz Kıbrıslı Türk çalışanın Güney’e geçtiğini yazdı.

5 Kıbrıslı Türk kanser hastasının tedavi için, Kuzey’de yaşamını sürdüren 2 Kıbrıslı Rum’un da tıbbı nedenlerden ötürü Güney’e geçtiklerini ve daha sonra evlerine döndüklerini yazan gazete, pandemi yüzünden Rum kesiminde bulunan Kıbrıslı Türklerin de Güney’den Kuzey’e geçiş yaptıklarını belirtti.

Gazete geçişlerin çoğunun Metehan sınır kapısından gerçekleştiğini ekledi.