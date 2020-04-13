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12 hasta taburcu edildi

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Sağlık Bakanı Pilli dün 164 yapıldığını ve pozitif sonuç olmadığını bildirdi, ayrıca 12 hastanın dün taburcu edildiğini söyledi

12 hasta taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli dün 164 yapıldığını ve pozitif sonuç olmadığını açıkladı.

Pilli dün Covid-19 ile ilgili değerlendirmesinde, dün yapılanla birlikte toplam 4 bin 212 test yapıldığını belirtti.

Yazılı yaptığı açıklamasında dün yapılan testlerde pozitif sonuç çıkmadığına işaret eden Pilli, tedavisi tamamlanan 12 hastanın dün taburcu edildiğini kaydetti.

Pilli, toplam pozitif vaka sayısının 99, tedavisi devam eden vaka sayısının 39 olduğunu belirtti. 

İyileşip taburcu edilen toplam hasta sayısının 57 olduğunu kaydeden Pilli, 
Yoğun bakımdaki hasta sayısının 1 olduğunu vurguladı.

Pilli ülkede bugüne kadar ölen toplam hasta sayısının 3 olduğunu belirtti.

Bakan Pilli'nin 12 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Yapılan test sayısı 164

Pozitif Vaka sayısı 0

İyileşerek dün taburcu edilen hasta sayısı 12

Dün kaybedilen hasta sayısı 0

Toplam kaybedilen hasta sayısı 3

Toplam yapılan test sayısı 4212

Toplam pozitif vaka sayısı 99

Tedavisi devam eden vaka sayısı 39

Toplam iyileşip taburcu edilen hasta sayısı 57

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1

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