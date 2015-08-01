Ülkemizde işlediği çeşitli suçlardan dolayı hakkında toplam 12 dava dosyası bulunan sanık Cuma Çiçek, 5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı Evrim KAMALI Ülkemizde işlediği geceleyin ev açma,...

Ülkemizde işlediği çeşitli suçlardan dolayı hakkında toplam 12 dava dosyası bulunan sanık Cuma Çiçek, 5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı

Evrim KAMALI

Ülkemizde işlediği geceleyin ev açma, hırsızlık, sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme suçlarından toplam 12 dava dosyası bulunan sanık Cuma Çiçek aleyhindeki karar dün açıklandı.

Başkan Ömer Güran, Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı ve Yargıç Alev Ulunay’ın oy birliği ile vermiş olduğu kararı Ulunay okudu. Kararda sanığın seri olarak birçok suç işlediğini belirten Alev Ulunay sanık aleyhine ve lehine olan olguları değerlendirdi. Sanığın işlemiş olduğu suçların ciddiyetine ve insanların mal varlıklarına yapılan saldırının göz ardı edilemeyeceğini belirten Ulunay sürekli suç işlemek psikolojisinde olduğundan ötürü sanığa verilecek en uygun cezanın hapislik cezası olduğuna karar verdiklerini söyledi. Yargıç sanığı suçlu bulup mahkum ettikleri davalarından 5 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.