“11 Kasım Türkiye aleyhindeki yaptırımlar açısından dönüm noktası”

Fileleftheros gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Türkiye’nin, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki (MEB) ileri sürülen yasadışı faaliyetlerine katılmakta olan tüzel ve gerçek kişiler aleyhinde yaptırımlarda bulunulması için, 11 Kasım tarihinin dönüm noktası haline getirilmeye çalışıldığı iddia edildi.

Haberde, Brüksel ile Lefkoşa Rum kesiminin, 11 Kasım’da AB Dış İlişkiler Konseyi tarafından “beyaz listenin” (empty annex) benimsenmesi için hummalı bir şekilde çalıştıkları belirtildi.

Bunun; Türkiye’nin “yasadışı” faaliyetlerine katılan veya rol oynayan tüzel ve gerçek kişiler aleyhinde kısıtlayıcı önlemler dayatılmasına ilişkin sürecin başlangıcını teşkil edeceğini iddia eden gazete, “elindeki bilgilerin, Relex çalışma grubunda, iki hukuki eylemin onaylanması için önemli bir ilerleme kaydedildiği ve Lefkoşa’nın da önemli bir siyasi kazancı güvenceye aldığı” yönünde olduğunu iletti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in sert direktiflerinin ardından, Rum kesiminin, hukuki eylemler metninin Avrupa Konseyi’nin görüşünü yansıtmasını istediğini ve bunu sağladığını öne süren gazete, Ankara’nın ise AB ile olan ilişkileri konusunda ipi gittikçe gerdiğini iddia etti.

Gazete “elindeki bilgilere” dayanarak, “Ankara’nın, AB üye devletlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki yasadışı faaliyetlerle ilgili olarak ‘beyaz listeye’ tüzel ve gerçek kişilerin isimlerini koyması durumunda, misilleme yapacağı tehdidinde bulunduğunu” iddialarına ekledi.



