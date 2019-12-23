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11 ayda 1286  kişi kayıt dışı tespit edildi

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1 Ocak  ile 10 Aralık  tarihleri arasında Çalışma Dairesi Müdürlüğü   tarafından ülke genelinde yapılan kayıt dışı işçi denetimlerinde  1286  kişinin kayıt dışı  olduğu tespit edilerek, daire tarafından toplam 4 Milyon 732 bin 400 TL tutarında idari para cezası kesildi

11 ayda 1286  kişi kayıt dışı tespit edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, inşaatlara yönelik iş sağlığı güvenliği ve kayıt dışı yaşamla mücadeleye yönelik kaçak işçi denetimlerini altı  ilçede etkin bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, 1 Ocak  ile 10 Aralık  tarihleri arasında Çalışma Dairesi Müdürlüğü   tarafından ülke genelinde yapılan kayıt dışı işçi denetimlerinde  1286  kişinin kayıt dışı  olduğu tespit edilerek, daire tarafından toplam 4 Milyon 732 bin 400 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Çalışma Dairesi tarafından  1 Ocak-10 Aralık 2019  tarihleri arasında inşaatlara yönelik yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri kapsamında ise, ülke genelinde 533 inşaat  teftiş edildi. 

1 Ocak-10 Aralık 2019 tarihleri arasında Çalışma Dairesi Alo 102 İhbar Hattı ve Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri’ne kayıt dışı işçilik ile ilgili yapılan 1314 şikayet, Daire tarafından işleme alınarak takip edildi.

Çalışma Dairesi istatistiklerine göre; yılın ilk yarısında, 1 Ocak 2019- 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Çalışma Dairesi tarafından ülke genelinde kayıt dışı işçiliğe yönelik yapılan denetimlerde 766 kaçak işçi tespit edildi,  635 şikayet işleme alınarak teftiş edildi ve 240 inşaat iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlendi.

Yılın ikinci yarısında,  1 Haziran 2019- 10 Aralık 2019 tarihleri arasında ise, daire tarafından kayıt dışı işçiliğe yönelik  ülke genelin yapılan denetimlerde  520  kaçak  işçi tespit edilirken,  670  şikayet  takibe alınarak Çalışma Dairesi tarafından denetlendi.  İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde ise 293 inşaat teftiş edildi.

1 Haziran- 10 Aralık 2019 tarihleri arasında Çalışma Dairesi tarafından kayıt dışı olarak tespit edilen 520 işçiye 1 Milyon 768 bin TL tutarında idari para cezası kesildi.

“KAÇAK YAŞAMLA MÜCADELE İÇİN DENETİMLERİ ARTACAK”

Öte yandan kaçak yaşamla mücadele kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerin, 2020 yılında artarak devam edeceği belirtildi.

Açıklamaya göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında yürürlüğe giren, "İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü", "Risk Değerlendirme Tüzüğü" ile "İş Sağlığı ile Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması Tüzüğü" çerçevesinde, inşaatlar başta olmak üzere, tüm sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği denetimleri etkin olarak sürecek.

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