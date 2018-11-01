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102 üründe indirim kampanyası

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Ticaret Odası, indirim kampanyası başlattı. Kampanyaya göre bir grup firma 102 marka ve üründe bugünden başlayıp bir ay sürecek çeşitli indirimler uygulayacak

102 üründe indirim kampanyası
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, döviz krizi ve fiyat artışları nedeniyle alım gücünün korunması adına indirim kampanyası başlattı.

Başbakan Tufan Erhürma da,“KTTO’ya bağlı bazı firmaların düzenlediği basın toplantısına katılarak, ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ile KTTO’ya mensup iş insanlarının da katıldığı Lefkoşa Eziç’teki basın toplantısında duyurulan kampanyaya göre, odaya bağlı bir grup firma 102 marka ve üründe bugünden başlayıp bir ay sürecek çeşitli indirimler uygulayacak. Açıklamalarda hangi ürüne ne oranda indirim yapılacağı ise belirtilmedi.
KTTO Başkanı Turgay Deniz de konuşmasında, kampanyanın kartopu etkisi yaratarak, büyüyeceğine inandıklarını söyledi.
Kampanyaya daha çok firmanın katılımının sağlanması amacıyla indirimlerde herhangi bir kriter veya yüzdelik oranı şartı getirilmediğini kaydeden Deniz, gönüllülük esasına göre katılım sağlayan firma ve markaların, müşteriye yansıtacakları fiyat avantajlarını firmaların kendisinin belirleyeceğini ifade etti.
Deniz, katılım gösteren tüm firma ve paydaşlara teşekkür ederek, “İndirim Kampanyasının” hem iş insanlarına, hem tüketicilere, ekonominin gereği olan morali sağlayacağına olan inancını da dile getirdi.
Turgay Deniz bugünden itibaren indirim duyurularının internet, sosyal paylaşım ve yazılı basında yer alacağını; ayrıca ilgili firmaların müşterilerinin görebileceği yerlerde teşhir edileceğini belirtti.
 

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