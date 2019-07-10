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100 polis, 40 sivil hizmet görevlisi alınıyor

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Bakanlar Kurulu, 100 yeni polis alınması kararı üretti. Sivil hizmet görevlileri ise yüzde 15 vardiya tahsisatı alacak. Daha önce de yüzde 10 olan ek mesailer yüzde 25’e çıkarıldı. Ayrıca 40 yeni sivil hizmet görevlisi daha alınacak

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100 polis, 40 sivil hizmet görevlisi alınıyor
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Bakanlar Kurulu toplantısı dün beş saat sürdü.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Özersay, Bakanlar Kurulunun toplantıda, geçiş kapılarındaki sıkıntılar ile sivil hizmet görevlilerinin yaşadığı problemleri değerlendirdiğini kaydetti.

Bu çerçevede sivil hizmet görevlilerinin yüzde 15 vardiya tahsisatı almalarına karar verdiğini ifade eden Özersay, uygulamanın bu aydan itibaren geçerli olacağını söyledi. Daha önce de yüzde 10 olan ek mesailerin yüzde 25’e çıkarıldığını belirten Özersay, ayrıca 40 yeni sivil hizmet görevlisi daha alınacağını kaydetti.

Özersay, sivil hizmet görevlilerinin daha önce kamuda sınavlara katılarak başka görevlere geçtiğini ve sayıda azalma yaşandığını, şimdi alınacaklarda o problemi yaşamamak için mevzuatta değişiklik yapılacağını ve görev süresi dolmadan başka yere geçemeyeceklerini, aksi halde devlete tazminat ödemek zorunda kalacaklarını söyledi.  

Özersay, Başbakanlık'ta dün yapılan trafikte toplumsal seferberlik toplantısının da bugün Bakanlar Kurulunda görüşüldüğünü ifade ederek, hükümet olarak trafikte toplumsal seferberlik projesi ve ülkedeki asayiş sorunu göz önünde bulundurarak 100 yeni polis alınması kararı ürettiklerini dile getirdi.

Alınma sürecinin bugünden itibaren hızlı bir şekilde tamamlanması için karar ürettiklerini ifade eden Özersay, alınacak polislerin trafik ve asayiş alanlarında görev yapacağını kaydetti.  

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