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100 milyon TL, trafik için kullanılacak

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İhtiyat Sandığı’nda bulunan ve geçmiş dönemde Yerli İstihdamın İyileştirilmesi amacıyla kullanılması için biriktirilen yaklaşık 200 milyon TL’lik bütçenin bir kısmının trafik için kullanılması planlanıyor

100 milyon TL, trafik için kullanılacak

Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi hükümeti ülkedeki tüm yolların daha iyi bir standarda kavuşturulması amacıyla girişim yapıyor.

İhtiyat Sandığı’nda bulunan ve geçmiş dönemde Yerli İstihdamın İyileştirilmesi amacıyla kullanılması için biriktirilen yaklaşık 200 milyon TL’lik bütçenin bir kısmının trafik için kullanılması planlanıyor.

Yerli İstihdamın Desteklenmesi Projesi kapsamında oluşturulan fonda biriken paranın ülkede kanayan yara haline gelen ve son ölümlü trafik kazalarının ardından ülke gündeminin bir numaralı maddesi haline gelen trafik konusunda iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Fonda biriken 200 milyon TL’lik kaynağın yarısı olan 100 milyon TL’nin trafikte sorunlu bölgeler ve projelerin tamamlanması için harcanacağı öğrenildi.

Bakanlar Kurulu’nun geçen Salı günü yapılan olaylı toplantısında da gündeme gelen konunun bir karara bağlandığı ve fonun yarısının trafik için harcanmasına onay verildiği belirtildi. Tüm bakanların fonun bu konu için kullanılmasına onay verdiği kaydedilirken kaynağın ülkenin kanayan yarası haline gelen trafik konusunu en azından iyileştirmesine katkıda bulunacağı belirtildi.

Ülkede özellikle son dönemlerde toplumda ciddi bir rahatsızlık oluşturan ölümlü trafik kazalarının önüne geçmek adına atılan bu adımla, toplumun ciddi tepki koyduğu konuda adım atılmış oluyor. Turunçlu Kavşağı’nda meydana gelen son kazanın ardından adeta isyan noktasına gelen vatandaşlar, trafik altyapısı ve tamamlanamayan yolların bir an evvel tamamlanması noktasında acil adım talep ediyor.

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