10 yerleşim yerinde elektrikler kesilecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00- 15:00 saatleri arasında; Çatalköy Evdim Evleri, Çatalköy’ün güneyi ve doğusu ile Olive Tree Tatil Köyü’nün doğusuna elektrik verilemeyecek.

Öte yandan, yine orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Yedidalga, Bağlıköy, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilırmak sınır kapısı, Lapaz Öğrenci Yurdu ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını istendi.