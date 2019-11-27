10 yaşında hayata veda

Yayla köyü sakini ve Güzelyurt Özgürlük İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu dün sabah saatlerinde evinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

Güzelyurt İlçesine bağlı Yayla’da sakin Hasan ve Alev Rüstemoğlu çiftinin oğlu 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu, dün sabah saat 08.20 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonrası Atlas’ın kesin ölüm sebebinin kan ve doku örnekleri alınarak yapılacak olan tetkikler sonucunda belirleneceğini açıklandı.

Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 5. Sınıf öğrencisi olan Atlas Rüstemoğlu'nun önceki gün karın ağrısı şikayetiyle okula gitmediği ve önceki akşam saatlerine doğru ailesi tarafından Güzelyurt’taki Cengiz Topel Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi.

Cengiz Topel Hastanesi’nde kendisine iğne yapılan Atlas, ardından ileri tetkikler için ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edildi.

Atlas Rüstemoğlu’ndan dün sabaha yakın saat 01.15 raddelerinde acil serviste kanı alındı. Saat 01.45 raddelerinde Atlas’ın kan tahlil sonuçlarının çıktığı ve ardından Çocuk Servisi’ne yatırılarak serum takıldığı öğrenildi.

Atlas Rüstemoğlu’na film çekildiği, fitil de verildiği ve 02.30 raddelerinde ise acil servisten taburcu edildiği öğrenildi.

Ailesiyle birlikte evine dönen Atlas, dün sabah annesi tarafından evde yatağında hareketsiz şekilde bulundu.

Küçük Atlas olay yerine çağrılan Güzelyurt 112 Acil servis ile hemen Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Edinilen bir başka bilgide, 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun kalbinin durduğu ve acil servise geldiği zaman hayata döndürülemeye çalıştığı ancak çocuğun yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Atlas’ın hayatını kaybetmesi bölgede şok etkisi yarattı.

Küçük Atlas’ın önceden hiçbir sağlık sorunu olmadığı hatta geçtiğimiz Pazar günü kolej deneme sınavına katıldığı bildirildi.

Atlas’ın 3 yaşında Asya isminde bir kız kardeşi de olduğu öğrenildi.

Okulunda sevilen bir çocuk olan Atlas Rüstemoğlu’nun ölümü, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’nu yasa boğdu.