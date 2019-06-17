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10. Uluslararası Lapta Turizm Festivali başlıyor.

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Lapta Belediyesi tarafından düzenlenecek “10. Uluslararası Lapta Turizm Festivali” 21 Haziran Cuma günü başlıyor.

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10. Uluslararası Lapta Turizm Festivali başlıyor.
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Lapta bölgesinin turizm değerini artırmak ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival, 23 Haziran’da son bulacak.
Lapta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lapta Turizm Festivali; Festival Komitesi ve Lapta Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşecek. 
Festival; 21 Haziran Cuma saat 19.00’da Lapta Belediyesi Halk Dansları ekibi, Şili, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Ekibi, Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği Halk Oyunları Ekibi, Slovakya, Makedonya ve Fomget-Ankara ekiplerinin yöresel kıyafetleri ile katılacağı kortej yürüyüşü ile Lapta Yavuzlar Lisesi’nden başlayacak. 
Lapta Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin festivale özel olarak hazırladığı Kıbrıs Evi’nde; Lapta’ya özgü el işleri, elbise, geleneksel eşyalar ve antikaların yanı sıra “loğusa odası” hazırlanarak (yatak, beşik, bebek gundaklama) misafirlere “loğusa şerbeti” ikramı yapılacak. Ayrıca, Lapta Belediyesi Halk Dansları grubunun geleneksel kültürü yansıtan “sünnet düğünü ” gösterisi de yer alacak.
Festivalde, 21 Haziran’da Ertan Derya ve Örge Volkan, 22 Haziran’da Grup Otantik ve 23 Haziran akşamı Fikri Karayel ve Aydilge konser verecek. 

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