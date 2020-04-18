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10 solunum cihazı yarın ülkeye geliyor

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10 solunum cihazı yarın ülkeye geliyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 10 solunum cihazının Mersin’den KKTC’ye gönderileceğini açıkladı.

Özersay, solunum cihazlarının bu akşam Mersin’den gemi ile yola çıkacağını ve yarın KKTC’de olacağını belirtti.  Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, diğer 40 solunum cihazının da peyder pey ülkeye geleceğini ifade etti.

Özersay şu paylaşımda bulundu:

“Az önce Mersin Başkonsolosumuz ile görüştüm. 10 adet solunum cihazımız bu akşam Mersin’den Toros gemisi ile yola çıkıyor, bir aksilik olmazsa yarın ülkemizde olacak. Hükümet olarak daha önce 50 adet solunum cihazı için ihaleye çıkıp sonuçlandırmıştık, bu 10 solunum cihazı daha önce ihale edilenlerden. Kalan 40 adet de peyder pey ülkemize gelecek. Kısa süre önce 7 adet yeni solunum cihazı da Sağlık Bakanlığımız tarafından kurulmuş ve hizmete sokulmuştu.

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