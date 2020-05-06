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10 kişiye ileri tetkik yapılacak

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Sağlık Bakanı Ali Pilli dün 1003 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı

10 kişiye ileri tetkik yapılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli dün 1003 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. 10 kişiye ileri tetkik yapılacağını duyurdu. Önceki gün açıklanan 6 ileri tetkikten 5’inin negatif çıktığını da açıklayan bakan Pilli bir test üzerinde hala çalışıldığını belirtti.

Bakan Pilli'nin, Covid-19’la ilgili düne yönelik açıklaması şu şekilde:

Yapılan Test Sayısı: 1003

Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0

İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-Yok

Kaybedilen Vaka Sayısı- Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 16431

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-1

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- Yok

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