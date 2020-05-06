10 kişiye ileri tetkik yapılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli dün 1003 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. 10 kişiye ileri tetkik yapılacağını duyurdu. Önceki gün açıklanan 6 ileri tetkikten 5’inin negatif çıktığını da açıklayan bakan Pilli bir test üzerinde hala çalışıldığını belirtti.
Bakan Pilli'nin, Covid-19’la ilgili düne yönelik açıklaması şu şekilde:
Yapılan Test Sayısı: 1003
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0
İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-Yok
Kaybedilen Vaka Sayısı- Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 16431
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-1
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- Yok