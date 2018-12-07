1 yerli ve 2 ithal üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, bu haftaki gıda analizlerinde, 1 yerli ve 2 ithal üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit etti. İlaç kalıntısı saptanan ithal ürünlerin armut, yerli ürünün ise kereviz olduğu belirtildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 33 ithal ürünün 31’i, 22 yerli ürünün 21’i temiz çıktı.

İthal ürünlerden limit üstü çıkan SVS Tic. Ltd. ve Halil Kasap Pazarlama’ya ait Ankara amutlarının firmaların isteği üzerine menşeine iade edileceği belirtildi.

Yerli ürünlerde ise Türkmenköy’de kereviz üretimi yapan Cabbar Çelik'in ürününde ruhsatsız ilaç kullanıldığı saptandı ve ürün imha edildi.

Alsancak’ta domates üretimi yapan Fikri Terkan'ın ve Mağusa’da salatalık üretimi yapan Taşim Dağlı'nın ürünlerinden ikinci kez alınan numunelerin temiz çıkmasından dolayı, ürünlerin hasadına izin verildiği de bildirildi.

