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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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1 yerli ve 2 ithal üründe limit üstü kalıntı

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Tarım Dairesi, bu haftaki gıda analizlerinde, 1 yerli ve 2 ithal üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit etti. İlaç kalıntısı saptanan ithal ürünlerin armut, yerli ürünün ise kereviz olduğu belirtildi.

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1 yerli ve 2 ithal üründe limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 33 ithal ürünün 31’i, 22 yerli ürünün 21’i temiz çıktı.
İthal ürünlerden limit üstü çıkan SVS Tic. Ltd. ve Halil Kasap Pazarlama’ya ait Ankara amutlarının firmaların isteği üzerine menşeine iade edileceği belirtildi.
Yerli ürünlerde ise Türkmenköy’de kereviz üretimi yapan Cabbar Çelik'in ürününde ruhsatsız ilaç kullanıldığı saptandı ve ürün imha edildi.
Alsancak’ta domates üretimi yapan Fikri Terkan'ın ve Mağusa’da salatalık üretimi yapan Taşim Dağlı'nın ürünlerinden ikinci kez alınan numunelerin temiz çıkmasından dolayı, ürünlerin hasadına izin verildiği de bildirildi.
 

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