1 Temmuz sonrası normalleşme hızlanıyor

KKTC’ye kara, deniz ve hava yoluyla girenler 1 Temmuz’dan sonra karantinaya alınmayacak ama ülkeye giriş yapan herkesten PCR negatif test sonucu istenecek. Sadece risk grubu yüksek ülkelerden gelenler karantinaya girecek, bedellerini ise kendileri karşılayacak.

KKTC’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 10 Mart’tan itibaren eğitime ara verilmesi, ülkeye kara, deniz ve hava yoluyla girişlerin sınırlandırılması gibi önlem kararları üreten Bakanlar Kurulu, 4 ayın ardından yurt dışından gelişlere açılma kararı aldı.

KKTC’ye kara, deniz ve hava yoluyla girenler 1 Temmuz’dan sonra karantinaya alınmayacak ama ülkeye giriş yapan herkesten PCR negatif test sonucu istenecek. Sadece risk grubu yüksek ülkelerden gelenler karantinaya girecek, bedellerini ise kendileri karşılayacak.

Bakanlar Kurulu’nun, 1 Temmuzdan itibaren hangi ülkeden hangi koşullarla yolcu gelebileceğini belirlemek üzere özel gündemle yaptığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, kararları açıkladı.

Özersay, KKTC’nin bugüne kadarki açılımlarının kapalı devre olarak yapıldığını belirterek, “1 Temmuz’dan itibaren yurt dışına belirli bazı şartlarla açılacağız. Normalden daha risk alacağımız aşikardır. Salgın ortaya çıktığında kendimizi ve sevdiklerimizi virüsten korumaya nasıl özen gösterdiysek bu özeni yeniden göstermeliyiz” dedi

BAKANLAR KURULU’NDA TEK GÜNDEM ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özersay, bugünkü Bakanlar Kurulu’nu tek gündemle gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki günlerde ülkeye giriş-çıkış koşullarının ne olacağını, hangi ülkeden ne şekilde gelinebileceğini ve istisnaları değerlendirip karara bağladıklarını söyledi.

TÜRKİYE A KATEGORİSİNDE… 72 SAAT İÇİNDE YAPILAN VE NEGATİF OLAN PCR TEST SONUCU İSTENECEK

Özersay, 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye gelecek herkesin ülkesinin risk grubuna göre 3 kategoride değerlendirileceğini açıkladı.

A grubunda olan ülkeleri “Malta, Bulgaristan, Norveç, Türkiye, Almanya, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Macaristan, İsrail, Yunanistan, Danimarka ve Litvanya” olarak sırlayan Özersay, “Bu ülkelerden 1 Temmuz’dan itibaren KKTC’ye gelecek tüm yolculardan 72 saat içinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test istenecek” dedi.

Kudret Özersay, deniz, hava, kara yolu fark etmeksizin kişilerin bu test sonucu olmadan ülkeye giremeyeceğini açıkladı.

“B KATEGORİSİNE ÇİFTE PCR YÖNTEMİ UYGULANACAK”

“B” olan ikinci kategoride, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan gibi ülkelerin olduğu kaydeden Özersay, “B kategorisine çifte PCR yöntemi uygulanacak. Ülkeye gelecek olanlar önceden PRC testi yapacak, bu virüsü taşımadığını belgeleyecek. Bu kişilere KKTC’ye geldiklerinde de test yapılacak. Kişiler kalacağı yere gidecek. Buradaki PCR test sonuçları pozitifse kaldıkları yerden alınıp, karantinaya ya da hastaneye götürülecekler” şeklinde konuştu.

“C GRUBU KARANTİNAYA GİRECEK”

Yüksek risk grubunda olan ülkelerin “C” kategorisinde olduğunu belirten Özersay, bu ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Brezilya, İngiltere, İran gibi ülkeler olduğunu söyleyerek, “Bu ülkelerden gelecek yolcular gelmeden PCR yaptırmak zorunda olacak. Geldiklerinde ise bedelini kendileri ödemek kaydıyla 14 gün karantinaya girecekler ancak bu şartla ülkeye girebilecekler” dedi.

Özersay, ülkelerin listesi yarından itibaren açıklanacağını söyledi.

Kudret Özersay, ülke listelerinin en az haftada bir kez Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Sağlık Örgütü verileri çerçevesinde gözden geçirileceğini ve güncelleneceğini belirtti.

GÜNEY’DEN GEÇİŞLER VE 22 HAZİRAN UYGULAMASI

Özersay, 1 Temmuz’dan itibaren Güney’den KKTC’ye geçişlerin başlayacağını, ilk geçişlerde 72 saat içinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR testi isteneceğini söyledi. Özersay, sonraki geçişlerde kişilere tesadüfi test yapılacağını aktardı.

Kudret Özersay, 22 Haziran’dan itibaren uygulamaya girecek bir diğer istisnai durum olacağını kaydederek, “Güney’de çalışanlar, eğitim ve tedavi görenler, KKTC’de yaşayan Maronitler, Karpaz’da yaşayan Rumlar, Pile’de yaşayanlar 22 Haziran’dan itibaren ilk test PCR negatif koşuluyla Güneye geçebilecek. Aynı gün içinde ve devamında ülkeye dönebilecekler. Sonrasında tesadüfi test sistemi uygulanacak” dedi.

Özersay, “Rum tarafı 8 Haziran’da uluslararası uçuşlara açıldı. 14 gün Rum tarafındaki durumu göreceğiz. 22 Haziran geldiğinde olağanüstü bir durum olmaz, ikinci bir dalga yaşanmazsa ve ciddi bir sıkıntı olmazsa söz konusu şartla geçişler mümkün olacak” şeklinde konuştu.

15 HAZİRANDAN 1 TEMMUZ’A KADAR TÜRKİYE’DEN ÜLKEYE GELECEK ÖĞRENCİLER ÖNCE KARANTİNADA KALACAK, SONRA DA KAMPÜS KARANTİNASINA GÖNDERİLECEK

15 Haziran’dan 1 Temmuz’a kadar Türkiye’den ülkeye gelecek öğrencilerin karantinaya gireceğini, test sonucu negatif çıktığında da ‘kampüs karantinası’na gönderileceğini belirten Kudret Özersay, imzalayacakları bir taahhütnameyle öğrencilerin 14 gün kampüs karantinasında kalacağını dile getirdi.

Özersay, bu denetimlerden Bakanlar Kurulu’nun verdiği yetki çerçevesinde Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olacağını söyledi.