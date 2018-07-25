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1. Piyade Alayı'nda devir teslimi yapıldı

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1. Piyade Alayı'nda devir teslimi yapıldı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (GKK) bağlı 1. Piyade Alay Komutanlığı sancak ve görev devir-teslim törenine katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, düzenlenen törende, Piyade Albay İlker Ertuğrul, 1. Piyade Alayı'nın emir-komuta görevini, Piyade Albay Hakkı Aşık’a devretti
Cumhurbaşkanı Akıncı, görevi devreden Piyade Albay Ertuğrul’a, 2017-2018 yılları arasında 1. Piyade Alay Komutanı olarak vermiş olduğu hizmetleri anısına plaket verdi. 

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