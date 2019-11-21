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1 Milyon TL Keçecioğlu’na çıktı

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Devlet Piyangosu’nun 1 milyon TL’lik büyük ikramiyesi, Ayşe Keçecioğlu’na çıktı

1 Milyon TL Keçecioğlu’na çıktı

Piyangolar Birimi, 15 Kasım gecesi yapılan özel çekilişte 1 milyon TL’lik büyük ikramiyenin, biletin sahibi Ayşe Keçecioğlu tarafından teslim alındığı bildirdi.

İkramiye Başbakan Ersin Tatar ve Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev tarafından teslim edildi. 

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. 

Yıldızev, yılbaşı özel çekilişinde 1 Milyon 750 Bin TL’lik büyük ikramiye için biletlerin satışta olduğuna da vurgu yaptı.

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