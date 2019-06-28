1 ithal 7 yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 21 - 27 Haziran tarihlerini kapsayan gıda analiz sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 22 ithal ürünün birinde, 43 yerli ürünün 7’sinde limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.

SVS Tic. Ltd.’e ait ithal armutta pestisit oranı limit üstü çıkması nedeniyle ürün menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde ise; Gazimağusa’da domates üretimi yapan Bayram Sunal’ın ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Gazimağusa’da roka üretimi yapan Emine Nergiz’in ürününden alınan numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı için ürün imha edildi.

Cengizköy’de 3 ayrı parselde ayvasarı fasulye üretimi yapan Barış Özdemir, Akçay’da molehiya üretimi yapan Akçay Muhtarlığı ve Yuvacık’ta molehiya üretimi yapan Ali Arslan’ın ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Yeniboğaziçi’nde domates üretimi yapan Bekir Evcen’in ürününden geçen hafta alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıktığı için hasadı durdurulmuştu. Bu haftaki analiz sonucunun temiz çıkması ile ürünün hasadına izin verildi.