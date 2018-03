Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 39’uncu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 57’nci ve Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 444’üncü yıldönümünü bünyesinde...

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 39’uncu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 57’nci ve Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 444’üncü yıldönümünü bünyesinde barındıran 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı törenlerle kutlandı



Tümgeneral İlyas Bozkurt: İlke ve inkılaplarının yorulmaz takipçisi Kıbrıs Türkü, kurduğu cumhuriyeti çağdaş uygarlık düzeyinde, emin ve hızlı adımlarla ilerletmekte, yarınlara güvenle bakmaktadır

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 39’uncu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 57’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 444’üncü yıldönümü başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde tören ve etkinliklerle kutlandı.

Buna göre, başkentteki ilk tören dün sabah 09.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt, anıt özel defterine şunları kaydetti:

“Ulu Önder Atatürk, Kıbrıs’ın fethinin 444’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 57’nci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 39’uncu kuruluş yıldönümü olan bu anlamlı günde yüce huzurunuzda bulunmaktayız. Kıbrıs Türkü, Anavatan Türkiye ile birlikte Rum ve Yunan zulmüne karşı örgütlü bir mücadele başlatarak, bugün üzerinde özgür ve bağımsızca yaşadığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

İlke ve inkılaplarının yorulmaz takipçisi Kıbrıs Türkü, kurduğu cumhuriyeti göstermiş olduğun çağdaş uygarlık düzeyinde, emin ve hızlı adımlarla ilerletmekte, yarınlara güvenle bakmaktadır. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak bizler, Kıbrıs Türk Halkı’nın meşru hak ve menfaatlerini korumayı ve kollamayı amaçlayan haklı mücadelesinde en büyük destekleyicisi olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

ŞEHİTLER ABİDESİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Atatürk Anıtı’ndaki törenin tamamlanmasıyla Şehitler Abidesi’ndeki törene geçildi.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Bozkurt anıt özel defterini imzaladı.

Tümgeneral Bozkurt, Şehitler Abidesi Anıt Özel Defterine şunları kaydetti:

“Aziz Şehitlerimiz, Kıbrıs’ın fethinin 444’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 57’nci ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlık ve özgürlüğünün en büyük teminatı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 39’uncu kuruluş yıldönümünde manevi huzurlarındayız.

Zulme ve haksızlığa karşı emsali görülmemiş bir mücadelenin mimarı olan sizler, var olmak, bağımsız ve özgürce yaşamak, Kıbrıs Türk halkının onur ve şerefini korumak uğruna canlarınızı feda ederek şehadet mertebesine ulaştınız.

Bilmenizi isteriz ki, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları olarak bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını, vatanını ve bayrağını koruma görevimizi, her türlü şartlar altında yılmadan sonsuza kadar yapma azim ve kararlılığındayız.

Sizleri minnet ve rahmetle anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

TMT ANITI'NA ÇELENK

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa Cumhuriyet Parkı’ndaki TMT Anıtı’na çelenk konuldu.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından şehitler huzurunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.







“KKTC’yi kanımızın son damlasına kadar savunmaya hazırız”

Piyade Kurmay Binbaşı Mahmut Gergin vurguladı: GKK, milletinden aldığı güçle çağdaş silah araç ve teçhizatlara sahip yüksek eğitim ve hazırlık seviyesinde bir askeri güç olarak KKTC’yi kanının son damlasına kadar savunmaya hazırdır”





Piyade Kurmay Binbaşı Mahmut Gergin, Atatürk Anıtı önündeki törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

“GKK’nın teşkilinin, efsanevi TMT’nin kuruluşunun ve Kıbrıs’ın fethinin yıldönümlerini aynı günde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Gergin, “Bugün, toplum olarak yaşadığımız haklı gururun ve onurun temelini hayat pahasına barış ve özgürlük için verilen mücadeleyle özetlemek mümkündür” ifadesine yer verdi.

“KIBRIS’TAKİ HER TÜRK AİLESİNİN BU MÜCADELEDE PAYI VAR”

1571, 1958 ve 1976’daki 1 Ağustoslara nasıl gelindiğini anlatan Mahmut Gergin, Osmanlı’nın Venedik kontrolündeki Kıbrıs’taki barışı yaklaşık bir yıl süren savaşla ve 80 bin şehitle kazandığına işaret etti.

Kıbrıs’ın barış ve huzur dolu 307 yılın ardından geçici olarak İngiltere’ye devredildiğini anımsatan Gergin, İngiliz hakimiyeti döneminde Rumların artan Enosis girişimleri karşısında can ve mal güvenliği kalmayan Kıbrıslı Türklerin vatanlarına sahip çıkmak için TMT’yi kurduğuna işaret etti.

“TMT, HALKIN EN ZOR KOŞULDA GÜÇLÜ DURMASINI SAĞLADI”

Kıbrıs’taki her Türk ailesinin bu mücadelede bir payı olduğunu vurgulayan Kurmay Binbaşı Mahmut Gergin, 1963 olaylarına da dikkat çektiği konuşmasında, TMT’nin Kıbrıs Türk halkının en zor koşulda güçlü durmasını sağladığını söyledi.

Gergin, “Bir cumartesi sabahı, tam 403 yıl sonra Türk askeri Girne kıyılarına ayak basarak Kıbrıs halklarına barış ve huzuru ikinci kez getirdi. Ve nihayet 1 Ağustos 1976’da Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan TMT devletin çağdaş silahlı gücü haline dönüştü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı teşkil edildi” dedi.

Gergin, sözlerini, “GKK, milletinden aldığı güçle çağdaş silah araç ve teçhizatlara sahip yüksek eğitim ve hazırlık seviyesinde bir askeri güç olarak KKTC’yi kanının son damlasına kadar savunmaya hazırdır” ifadeleriyle tamamladı.





“GKK aşılmaz bir güç”



GKK Komutanı Tümgeneral Bozkurt: “GKK, Kıbrıs’ta Türk varlığını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir güç olarak durmaktadır”





Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt, TMT Mücahitler Derneği binasında düzenlenen törendeki konuşmasında, Kıbrıs Türkü’nü her türlü tehlikeden ve tehditten uzak tutma, halkın güven içinde yaşamasını sağlama hedeflerine dikkat çekti.

Bozkurt, “Şanlı Türk Mukavemet Teşkilatı’nın KKTC’ye hediyesi olan GKK, KKTC’nin varlığını sürdürmek için kuruluşundan itibaren başlatmış olduğu gelişimi süratle, azimle ve kararlılıkla devam ettirmektedir” dedi.

GKK’nın modern araç, gereç, teçhizat ve gelişmiş silah sistemleriyle donatılan çağdaş bir silahlı kuvvet haline geldiğini vurgulayan Bozkurt şunları da ekledi:

“Gücünü ve kaynağını şanlı tarihiyle milletinden alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kurulduğu günden bugüne kadar Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte, barışı ve vatanı korumak için Kıbrıs’ta Türk varlığını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir güç olarak durmaktadır.”

Bozkurt, “Mücahitlerin ve mücahidelerin sarsılmaz inanç ve desteğiyle kurduğu TMT’nin, mensubu olmaktan her zaman onur duyduğumuz GKK’nın kuruluşu ile 444 yıl önce atalarımızdan yurt olarak emanet aldığımız toprakların fetih yıldönümlerini aynı günde kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.





“Devletin tasfiyesi için faaliyetler var”

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, devletin tasfiyesi için faaliyetler sürdürüldüğünü söyledi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluşunun 39’uncu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunun 57’nci ve Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 444’üncü yıldönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa ve ilçelerde anıtların önünde düzenlenen törenlerin yanı sıra, Mukavemet Yol Koşusu da yapıldı.

Dün sabah saat 08.00’de Boğazköy’den başlayan 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği binasında düzenlenen törenle verildi.

“MİLLİYETÇİLİĞİMİZLE GURUR DUYUYORUZ. BUGÜNE KADAR HİÇBİR İNSANLIK AYIBIMIZ OLMADI”

Dernek binasındaki ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende sırasıyla; Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt konuştu.

Dernek Başkanı Bora, konuşmasında, “Özgürlüğümüz, egemenliğimiz, vatanımız, devletimiz olmazsa olmazımızdır” vurgusu yaptı.

TMT, mensubu olmaktan onur duyduklarını kaydeden Bora, “Milliyetçiliğimizle gurur duyuyoruz. Tanrı’ya şükür ki bugüne kadar hiçbir insanlık ayıbımız olmadı. Yol kesip masum insanları kurşuna dizmedik, kör kuyulara atıp üzerlerine beton dökmedik, savunmasız köyleri basıp, kadınları, yaşlıları ve çocukları katliam çukurlarına atmadık” ifadesine yer verdi.

“HİÇBİR YABANCI ÜLKENİN ÇIKARLARINA HİZMET ETMEDİK”

Hiçbir yabancı ülkenin çıkarlarına hizmet etmediklerini de söyleyen Yılmaz Bora, güçlerini sadece halktan aldıklarını, halkın refahı ve geleceği için mücadele ettiklerini belirtti.

KKTC’nin bugün bazı haksız saldırılara maruz kaldığını da ifade eden Bora, devletin tasfiyesi için faaliyetler sürdürüldüğünü savundu.

BM’nin Kıbrıs sorununa taraf olduğunu, bazı ülkelere çifte standart uygulandığını söyleyen Yılmaz Bora, “KKTC’nin tanınmak istemesinin hukuka aykırılığı yoktur” dedi.

Yılmaz Bora, basında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adaya getirdiği barış, huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik görüşlere yer verildiğini, bunlardan endişe duyduğunu dile getirerek, “Azimli mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.





Direnişe saygı



Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bugün sürdürülen müzakerelerde ortaya konan varoluş mücadelesi, ancak geçmişteki direnişin üzerinde yükselerek başarıya ulaşabilecek” dedi.

Savaşan mesajında “Bu günlere, 444 yıl önce Kıbrıs’ın fethedilmesi ile başlayan, TMT’nin 57 yıl önce filizlenerek yıllarca süren onurlu var oluş mücadelesi ve insanımızın büyük direnişi ile devam eden, 39 yıl önce Güvenlik Kuvvetleri’mizin teşkil edilmesi ve devletimiz, KKTC’nin kurulması ile de taçlanan çok zorlu bir sürecin ardından ulaşılabilmiştir” dedi.

Ahmet Savaşan mesajının devamında “Toplumsal Direniş Bayramını kutladığımız bu günde, Toplumsal Mücadele Önderimiz Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, korkusuzca büyük fedakârlıklarla görev yapmış ve sessizce hayata veda eden TMT’mizin isimsiz kahramanlarını rahmet ve saygı ile anar, hayattaki TMT’cileri en içten sevgi ve saygılarımla selamlayarak, vatanımızda ailelerimiz ve sevdiklerimiz ile huzur ve güven içinde yaşamamızın teminatı olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri’ne sevgi, saygı ve minnetlerimi sunarım” dedi.

Savaşan son olarak “Unutulmamalıdır ki; bugün sürdürülmekte olan müzakerelerde ortaya konan varoluş mücadelesi, ancak geçmişteki direnişin üzerinde yükselerek başarıya ulaşabilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyorum.