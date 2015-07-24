'1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı' tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluşunun 39’uncu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunun 57’nci ve Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 444’üncü yıldönümü...

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluşunun 39’uncu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunun 57’nci ve Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 444’üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlama etkinlikleri çerçevesinde, başkent Lefkoşa ve ilçelerdeki anıtlarda törenler yanında Mukavemet Yol Koşusu da yapılacak.

GKK’dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 09.30’da başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerdeki Atatürk anıtlarında; saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda; saat 12.00’de ise Lefkoşa Cumhuriyet Parkı TMT Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.

Aynı gün saat 08.00’de Boğazköy’den başlayacak olan 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği Binası’nda saat 10.15’te verilecek.

Etkinlikler çerçevesinde 1 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.00’de ise, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Bahçesi’nde, 2’nci Piyade Alay Komutanlığı tarafından Güzelyurt Zafer Gazinosu’nda; 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı tarafından Gülseren Askeri Gazinosu’nda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu verilecek.

Açıklamada, 26 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında KKTC genelindeki tüm şehitliklerin halkın ziyaretine açık olacağı kaydedildi.