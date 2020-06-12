Zurnacı: Gaziveren görkemli günlerine dönecek

Önder Zurnacı hedeflerinin bir üst lig olduğunu açıklarken, Gaziveren’i eski görkemli günlerine döndüreceklerini söyledi.

İsmet KARAOSMAN

BTM 2.Lig kulüplerinden Gaziveren’in kulüp başkanı Önder Zurnacı hedeflerinin bir üst lig olduğunu açıkladı.

Zurnacı, göreve gelir gelmez kolları sıvayıp, uzun zamandır liglerde olmayan futbol takımını oluşturdu ve takımın başına teknik direktör olarak SayınerSeyitler’i getirdi.

Takıma yerinde transferler yapan Önder Zurnacı, hedefini BTM 1. Lig olarak belirledi. Zurnacı ayrıca sahayı da çimlendirme projesini de hayata geçirmek için önemli adımlar attı. Önümüzdeki günlerde sahayı çimlendirme çalışmalarının başlayacağının müjdesini veren Zurnacı, Gaziveren’i eski görkemli günlerine döndüreceklerini söyledi.

Önder Zurnacı ayrıca saha tamamlandıktan sonra, arı, minik ve yıldız takımları da oluşturacaklarını ifade edip tüm camiaya seslenerek destek çağrısında bulundu.