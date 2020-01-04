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Zümrütköy siftah etti

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Zümrütköy, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Yılmazköy’ü 2-1 mağlup ederek rakibine de şampiyonluk yarışında ağır bir darbe vurdu

Zümrütköy siftah etti

Niyazi ERGÜLEN

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta ilk devreyi puansız son sırada tamamlayan Zümrütköy, ikinci devrenin ilk maçında ilk galibiyetini alarak, umut tazeledi.

Zümrütköy, Zümrütköy Sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Yılmazköy’ü mağlup ederek rakibine de şampiyonluk yarışında ağır bir darbe vurdu.

İsmail Ercan’ın yönettiği maç gollerle başladı. Zümrütköy ilk 17 dakikada, Besim Aykanat ve Tayfun Toğer ile goller bulurken, Yılmazköy’ün tek golü 14. dakikada Arda’dan geldi. Maç sonunda kadar başka gol olmayınca Zümrütköy maçı 2-1 kazandı.

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