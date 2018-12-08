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Zümrütköy, Başkent'in ortasından geçti

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Beyaz Grup'ta Zümrütköy, Başkent deplasmanında Ortaköy'ü mağlup ederek ikinci maçını da kazanıp günü lider tamamladı. Ortaköy ise yine puan alamadı

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Zümrütköy, Başkent'in ortasından geçti
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Yer: Ortaköy Sahası

Hakemler: Ahmet Özkurtuluş, Emine Yarkın, Emre Çevikdal

Ortaköy: Mehmet, Yankı, Erdem, Kemal, Murat(Hasan), Berk, Hakan, Tugay(Doğan), Akın(Hüseyin), Salih, Volkan

Zümrütköy: Nahit, Serhan(Eren), Kazım, Erhan, Mahmut, Lütfi, Ali, Öymen(Serkan), Tayfun(Ahmet Bayram), Tekin, Erçin

BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta ikinci hafta dün Ortaköy Sahası'nda oynanan Ortaköy - Zümrütköy maçıyla başladı.

Maçın ilk devresinde Ortaköy, Zümrütköy'e oranla daha etkili idi. Özellikle Hakan Eminoğlu ile etkili olan ev sahibi ekip buna rağmen pozisyon yaratmakta sıkıntı yaşadı. Devrenin son anlarında Hakan'ın getirdiği topta, al da at dercesine verdiği pasta başta Murat olmak üzere diğer hücumcularının acemilikleri sonrasında Ortaköy golü bulamayınca devre 0-0 sona erdi.

İkinci devreye etkili başlayan taraf Ortaköy olurken, 60'ta Berk'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Maçın son bölümlerinde Derviş Dağman'ın müdahaleleriyle de toparlanan Zümrütköy, 83'te golcüsü Ali Sayalan ile eşitliği yakaladı. 1-1 Bu golden 3 dakika sonra 86'da ise Tekin skoru belirleyen golü kaydetti. 1-2

BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçını kazanan Zümrütköy, günü lider tamamlarken, ikinci maçını da puansız tamamlayan Ortaköy, sezona hayal kırıklığı ile başladı.

Foto: Soydan SAKALLI

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