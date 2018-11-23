Zorlu maçtan notlar

- K-PET Süper Lig'de yılın maçı olan MTG - YAK maçını soğuk havaya rağmen 1500'e yakın taraftar izledi
- MTG'den Arif el bileğinden sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, YAK'da Yasin ve Faruk, omuzlarından sakatlanıp oyuna devam edemediler
- Güzel bir atmosferde oynanan maçta zaman zaman gerginlikler yaşanırken MTG taraftarı özellikle kaleci Ercan arasında atışma yaşandı. Maç sonunda taraflar birbirlerini tebrik ederek sahadan çıktılar
- Oladele'nin kırmızı kart gördüğü maçta YAK yöneticisi Murat Karakuş ve MTG yardımcı antrenörü Batu Seyis sahadan atıldılar
- Açık tribünlerde oturan taraftarlar 70. dakikada başlayan yağmurdan dolayı tribünleri boşaltırken, maç sonunda MTG'liler büyük sevinç yaşadılar
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