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Zorlu maçtan notlar

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Zorlu maçtan notlar
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  • K-PET Süper Lig'de yılın maçı olan MTG - YAK maçını soğuk havaya rağmen 1500'e yakın taraftar izledi
  • MTG'den Arif el bileğinden sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, YAK'da Yasin ve Faruk, omuzlarından sakatlanıp oyuna devam edemediler
  • Güzel bir atmosferde oynanan maçta zaman zaman gerginlikler yaşanırken MTG taraftarı özellikle kaleci Ercan arasında atışma yaşandı. Maç sonunda taraflar birbirlerini tebrik ederek sahadan çıktılar
  • Oladele'nin kırmızı kart gördüğü maçta YAK yöneticisi Murat Karakuş ve MTG yardımcı antrenörü Batu Seyis sahadan atıldılar
  • Açık tribünlerde oturan taraftarlar 70. dakikada başlayan yağmurdan dolayı tribünleri boşaltırken, maç sonunda MTG'liler büyük sevinç yaşadılar
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