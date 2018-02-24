Zorlu maçta 3 puan Kayserispor'un

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta Kayserispor, Kasımpaşa'yın 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri 20. dakikada Deniz Türüç, 74. dakikada Stephane Badji, 78. dakikada da Umut Bulut (pen.) attı.
Kasımpaşa'nın gollerini 2. dakikada Mbaye Diagne, 90. dakikada da Trezeguet (pen.) atarken, 66. dakikada Veysel Sarı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Teknik direktörMarius Sumudica yönetimindeki Kayserispor, bu galibiyetle puanını 38'e yükseltti.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sonuçlanmıştı.