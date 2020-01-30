Zorlu maç Tuna’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Birinci Ligi'nde 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup
1 Şubat Cumartesi
Geçitkale Stadı: Geçitkale – 1461 İskele Trabzonspor,Saat 11:00, Cemal Sarı
Mehmetçik Stadı: Mehmetçik – Vadili, Saat 14.00, Burak Mandralı
BTM 1. Lig Beyaz Grup,Saat 11:00
Dr. Ali Özsoy Stadı: Tatlısu – Değirmenlik, Ahmet Özkurtuluş
Ortaköy Stadı: Ortaköy – Zümrütköy, Şakir Azizoğlu
2 Şubat Pazar
BTM 1. Lig Kırmızı Grup,Saat 11:00
Mehmet Ali Toker Stadı: Türkmenköy – Yarköy, Zekai Töre
Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeni Boğaziçi – İncirli, Ferhat Tuna
14 Ağustos Stadı: Serdarlı – Dipkarpaz, Saat 14.00, Ömer Doğru
BTM 1. Lig Beyaz Grup,Saat 11:00
Bilal İyigün Stadı: Denizli – Dikmen Gücü, İsmail Ercan
Balıkesir Stadı: Gülgün Süt Düzova – Yılmazköy, Serkan Durmaz