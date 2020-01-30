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Zorlu maç Tuna’nın

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Zorlu maç Tuna’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Birinci Ligi'nde 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup

1 Şubat Cumartesi

Geçitkale Stadı: Geçitkale – 1461 İskele Trabzonspor,Saat 11:00, Cemal Sarı

Mehmetçik Stadı: Mehmetçik – Vadili, Saat 14.00, Burak Mandralı

BTM 1. Lig Beyaz Grup,Saat 11:00

Dr. Ali Özsoy Stadı: Tatlısu – Değirmenlik, Ahmet Özkurtuluş 

Ortaköy Stadı: Ortaköy – Zümrütköy, Şakir Azizoğlu

2 Şubat Pazar

BTM 1. Lig Kırmızı Grup,Saat 11:00

Mehmet Ali Toker Stadı: Türkmenköy – Yarköy, Zekai Töre

Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeni Boğaziçi – İncirli, Ferhat Tuna

14 Ağustos Stadı: Serdarlı – Dipkarpaz, Saat 14.00, Ömer Doğru

BTM 1. Lig Beyaz Grup,Saat 11:00

Bilal İyigün Stadı: Denizli – Dikmen Gücü, İsmail Ercan

Balıkesir Stadı: Gülgün Süt Düzova – Yılmazköy, Serkan Durmaz

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