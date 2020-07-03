Zorlu maç Öztaşlı’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu K-PET Birinci Ligde 26. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
K-PET Birinci Lig lideri Mesarya’nın deplasmanda Maraş ile Halil Kartal Stadı’nda oynayacağı maçı Mustafa Öztugay yönetecek. Haftanın zorlu maçlarından olan Mete Adanır Stadındaki Girne Halk Evi – Dörtyol maçında ise Emre Öztaşlı düdük çalacak.
4 Temmuz Cumartesi, saat 17:45
Esentepe – Yalova, Erdal Barut Stadı, Serkan Şimşek
Bostancı Bağcıl – Mormenekşe, Bağcıl Stadı, Hüseyin Özkan
Çanakkale – Karşıyaka, Muharrem Döveç Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Maraş – Mesarya, Halil Kartal Stadı, Mustafa Öztugay
Görneç – Yonpaş Dumlupınar, 3 Şehitler Stadı, Mehmet Sezener
4 Temmuz Cumartesi, saat 20:00
Gençler Birliği – Ozanköy, İskele Cumhuriyet Stadı, Ferhat Tuna
Girne Halk Evi – Dörtyol, Mete Adanır Stadı, Emre Öztaşlı