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Zorlu maç Öztaşlı’nın

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Zorlu maç Öztaşlı’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu K-PET Birinci Ligde 26. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya’nın deplasmanda Maraş ile Halil Kartal Stadı’nda oynayacağı maçı Mustafa Öztugay yönetecek. Haftanın zorlu maçlarından olan Mete Adanır Stadındaki Girne Halk Evi – Dörtyol maçında ise Emre Öztaşlı düdük çalacak.

4 Temmuz Cumartesi, saat 17:45

Esentepe – Yalova, Erdal Barut Stadı, Serkan Şimşek

Bostancı Bağcıl – Mormenekşe, Bağcıl Stadı, Hüseyin Özkan

Çanakkale – Karşıyaka, Muharrem Döveç Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Maraş – Mesarya, Halil Kartal Stadı, Mustafa Öztugay

Görneç – Yonpaş Dumlupınar, 3 Şehitler Stadı, Mehmet Sezener

4 Temmuz Cumartesi, saat 20:00

Gençler Birliği – Ozanköy, İskele Cumhuriyet Stadı, Ferhat Tuna

Girne Halk Evi – Dörtyol, Mete Adanır Stadı, Emre Öztaşlı

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