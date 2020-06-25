Zorlu maç Özer’in

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de 25.haftanın programı belli oldu.

Haftanın en zorlu maçlarından olan Karşıyaka – Yonpaş Dumlupınar maçını Ali Özer yönetecek. Lider Mesarya’nın, Lapta ile oynayacağı maçta ise Hakan Ünal düdük çalacak.

28 Haziran Pazar günü saat 18:00’de oynanacak olan maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Dörtyol – Esentepe, Tufan Çerçioğlu, Dörtyol Stadı

Mesarya – Lapta, Hakan Ünal, 100. Yıl Stadı

Yalova – Bostancı Bağcıl, Turgay Misk, Tahsin Mertekçi Stadı

Mormenekşe – Gençler Birliği, Fehim Dayı, Cemal Balses Stadı

Ozanköy – Çanakkale, Hüseyin Özkan, Mustafa Özkayım Stadı

Maraş – Görneç, Ömer Doğru, Halil Kartal Stadı

Karşıyaka – Yonpaş Dumlupınar, Ali Özer, Ergin Şahdur Stadı