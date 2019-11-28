Zorlu maç Kerem Eran’ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, K-PET Birinci Ligde 12. Hafta maçlarını yönetecek olan hakemleri ve haftanın programını açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu, Görneç ile lider Mesarya arasında 3 Şehitler Stadında oynanacak olan haftanın önemli maçına tecrübeli hakem Kerem Eran’ı atadı.
Haftanın programı ve maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
K-PET Birinci Ligde 12. haftanın programı şöyle;
30 Kasım Cumartesi, Saat 14:00
Lapta – Dörtyol, Şht Şevket Kadir Stadı, Utku Hamamcıoğlu
B. Bağcıl – Ozanköy, Bağcıl Stadı, Hakan Ünal
Gençler Birliği – Karşıyaka, Cumhuriyet Stadı, Zekai Töre
Görneç – Mesarya, 3 Şehitler Stadı, Kerem Eran
1 Aralık Pazar, Saat 14:00
Esentepe – Mormenekşe, Erdal Barut Stadı, Hakan Muhtaroğlu
GHE – Yalova, Mete Adanır Stadı, Ali Özer
Çanakkale – Y Dumlupınar, Muharrem Döveç Stadı, Turgay Misk