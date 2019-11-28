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Zorlu maç Kerem Eran’ın

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Zorlu maç Kerem Eran’ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, K-PET Birinci Ligde 12. Hafta maçlarını yönetecek olan hakemleri ve haftanın programını açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu, Görneç ile lider Mesarya arasında 3 Şehitler Stadında oynanacak olan haftanın önemli maçına tecrübeli hakem Kerem Eran’ı atadı.

Haftanın programı ve maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

K-PET Birinci Ligde 12. haftanın programı şöyle;

30 Kasım Cumartesi, Saat 14:00

Lapta – Dörtyol, Şht Şevket Kadir Stadı, Utku Hamamcıoğlu

B. Bağcıl – Ozanköy, Bağcıl Stadı, Hakan Ünal

Gençler Birliği – Karşıyaka, Cumhuriyet Stadı, Zekai Töre

Görneç – Mesarya, 3 Şehitler Stadı, Kerem Eran

1 Aralık Pazar, Saat 14:00

Esentepe – Mormenekşe, Erdal Barut Stadı, Hakan Muhtaroğlu

GHE – Yalova, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

Çanakkale – Y Dumlupınar, Muharrem Döveç Stadı, Turgay Misk

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