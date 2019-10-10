Zorlu maç Hamamcıoğlu’nun

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Ligde 11-14 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanacak 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Lider Türk Ocağı’nın, Orhan Dural Stadında, Merit Alsancak Yeşilova ile oynayacağı zorlu maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek.
K-PET Süper Ligde 5. haftanın programı şöyle:
11 Ekim Cuma, saat 19:00
Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya, Üner Berkalp Stadı, Serhan Şimşek
12 Ekim Cumartesi, saat 15:30
Gönyeli – Cihangir, Gönyeli Stadı, Emre Öztaşlı
Merit A. Yeşilova – Türk Ocağı, Orhan Dural Stadı, Utku Hamamcıoğlu
K. Kaymaklı - Mağusa Türk Gücü, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Turgay Misk
13 Ekim Pazar, saat 19:00
Doğan TB – Gençlik Gücü, Mete Adanır Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Hamitköy – Düzkaya, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı
Lefke – Binatlı, 16 Ağustos Stadı, Osman Özpaşa
14 Ekim Pazartesi, saat 19:00
Yenicami – Göçmenköy, Atatürk Stadı, Kerem Eran