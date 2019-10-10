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Zorlu maç Hamamcıoğlu’nun

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K-Pet Süper Ligde 11-14 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanacak 5. Haftanın zorlu maçlarından olan Merit A.Yeşilova – Türk Ocağı maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek

Zorlu maç Hamamcıoğlu’nun
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Ligde 11-14 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanacak 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Lider Türk Ocağı’nın, Orhan Dural Stadında, Merit Alsancak Yeşilova ile oynayacağı zorlu maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

K-PET Süper Ligde 5. haftanın programı şöyle:

11 Ekim Cuma, saat 19:00

Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya, Üner Berkalp Stadı, Serhan Şimşek

12 Ekim Cumartesi, saat 15:30

Gönyeli – Cihangir, Gönyeli Stadı,  Emre Öztaşlı

Merit A. Yeşilova – Türk Ocağı, Orhan Dural Stadı, Utku Hamamcıoğlu

K. Kaymaklı - Mağusa Türk Gücü, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Turgay Misk

13 Ekim Pazar, saat 19:00

Doğan TB – Gençlik Gücü, Mete Adanır Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Hamitköy – Düzkaya, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı

Lefke – Binatlı, 16 Ağustos Stadı, Osman Özpaşa

14 Ekim Pazartesi, saat 19:00

Yenicami – Göçmenköy, Atatürk Stadı, Kerem Eran
 

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