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Zorlu maç Dayı’nın

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Zorlu maç Dayı’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Birinci Ligde bugün oynanacak olan 27. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya’nın, Görneç ile 100. Yıl Stadı’nda oynayacağı maçı İsmail Ercan yönetecek. Haftanın zorlu maçlarından olan Tahsin Mertekçi Stadındaki Yalova – Girne Halk Evi maçında Fehim Dayı düdük çalacak.

27. Hafta maçlarını yönetecek hakemler ve program şöyle:

8 Temmuz Çarşamba, saat 17:45

Yalova – Girne Halk Evi, Tahsin Mertekçi Stadı, Fehim Dayı

Mormenekşe – Esentepe, Cemal Balses Stadı, Zekai Töre

Dörtyol – Lapta, Dörtyol Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Ozanköy – Bostancı Bağcıl, Mustafa Özkayım Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Karşıyaka – Gençler Birliği, Ergin Şahdur Stadı, Serkan Şimşek

Yonpaş Dumlupınar – Çanakkale, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mustafa Öztugay

Mesarya – Görneç, 100. Yıl Stadı, İsmail Ercan

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