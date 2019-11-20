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Zorlu karşılaşmanın hakemi Uğurlu

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Zorlu karşılaşmanın hakemi Uğurlu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

22 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-MedipolBaşakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Kasım Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

24 Kasım Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK: Hüseyin Göçek 

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