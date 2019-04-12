Zorlu hafta

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig'de 12 Nisan - 15 Nisan tarihleri arasında oynanacak maçların programı açıklandı.
Lider Yenicami’nin zorlu Cihangir deplasmanında oynayacağı maçı Ali Özer yönetecek. İkinci Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasındaki Canbulat Stadındaki maçı ise Serhan Şimşek yönetecek.
K-PET Liglerinde 26. Hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
K-PET Süper Lig
12 Nisan Cuma, Saat 19:00
Türk Ocağı – Gençler Birliği, Fehim Dayı, Mete Adanır Stadı
13 Nisan Cumartesi, Saat 15:30
Çetinkaya – Esentepe, Osman Özpaşa, Atatürk Stadı
Küçük Kaymaklı – Girne Halk Evi, Emre Öztaşlı, Şht Hüseyin Ruso Stadı
Yeşilova – Gençlik Gücü, Hüseyin Eyyüpler, Orhan Dural Stadı
14 Nisan Pazar, Saat 15:30
Cihangir – Yenicami, Ali Özer, Cihangir Stadı
Binatlı – Gönyeli, Utku Hamamcıoğlu, Üner Berkalp Stadı
Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği, Serhan Şimşek, Canbulat Stadı
15 Nisan Pazartesi, Saat 19:00
Lefke – Baf Ülkü Yurdu, Kerem Eran, 16 Ağustos Stadı
K-PET Birinci Lig
13 Nisan Cumartesi, Saat 15:30
Bostancı Bağcıl – Maraş, Bağcıl Stadı
Mormenekşe – Hamitköy, Cemal Balses Stadı
Akova – Yalova, Eray Vudalı Stadı
Doğancı – Mesarya, Emek Stadı
14 Nisan Pazar, Saat 15:30
Yeni Boğaziçi – Değirmenlik, Osman Mehmet Ergün Stadı
Düzkaya – Yonpaş Dumlupınar, Nihat Bağcıer Stadı
Göçmenköy – Ozanköy, Göçmenköy Stadı
Çanakkale – Karşıyaka, Muharrem Döveç Stadı