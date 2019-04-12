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Zorlu hafta

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K-PET Süper Ligde şampiyonluk yarışı ile ligde kalma mücadelesini yakından ilgilendiren birçok önemli maç oynanacak. Lider Yenicami’nin zorlu Cihangir deplasmanına çıkacağı haftada Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği’ni ağırlayacak

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Zorlu hafta
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig'de 12 Nisan - 15 Nisan tarihleri arasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Lider Yenicami’nin zorlu Cihangir deplasmanında oynayacağı maçı Ali Özer yönetecek. İkinci Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasındaki Canbulat Stadındaki maçı ise Serhan Şimşek yönetecek.

K-PET Liglerinde 26. Hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

K-PET Süper Lig

12 Nisan Cuma, Saat 19:00

Türk Ocağı – Gençler Birliği, Fehim Dayı, Mete Adanır Stadı

13 Nisan Cumartesi, Saat 15:30

Çetinkaya – Esentepe, Osman Özpaşa, Atatürk Stadı

Küçük Kaymaklı – Girne Halk Evi, Emre Öztaşlı, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Yeşilova – Gençlik Gücü, Hüseyin Eyyüpler, Orhan Dural Stadı

14 Nisan Pazar, Saat 15:30

Cihangir – Yenicami, Ali Özer, Cihangir Stadı

Binatlı – Gönyeli, Utku Hamamcıoğlu, Üner Berkalp Stadı

Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği, Serhan Şimşek, Canbulat Stadı

15 Nisan Pazartesi, Saat 19:00

Lefke – Baf Ülkü Yurdu, Kerem Eran, 16 Ağustos Stadı

K-PET Birinci Lig

13 Nisan Cumartesi, Saat 15:30

Bostancı Bağcıl – Maraş, Bağcıl Stadı

Mormenekşe – Hamitköy, Cemal Balses Stadı

Akova – Yalova, Eray Vudalı Stadı

Doğancı – Mesarya, Emek Stadı

14 Nisan Pazar, Saat 15:30

Yeni Boğaziçi – Değirmenlik, Osman Mehmet Ergün Stadı

Düzkaya – Yonpaş Dumlupınar, Nihat Bağcıer Stadı

Göçmenköy – Ozanköy, Göçmenköy Stadı

Çanakkale – Karşıyaka, Muharrem Döveç Stadı

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