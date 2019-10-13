Zorlandılar ama kazandılar

Doğan Türk Birliği, Gençlik Gücü karşısında zorlanmasına rağmen galip gelirken ikinci sıraya yükseldi. Billy Michael ise 1 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu. Gençlik Gücü ise zorlu deplasmanda kaybederek düşüşünü sürdürdü

Saha: Girne Mete Adanır Stadı Hakemler: Hakan Muhtaroğlu-Emine Yarkın-Emre Çevikdal DTB: Emre-Ali Savaşan(dk. 63 Serhan)-Ahmet Sönmez-Kenan-Koral(dk. 73 Aydın)-Bayram-Sercan-Selim(dk. 86 Erdinç)-Billy Michael-S. Weston-Babacar M. Diop G.Gücü: Raif-Mehmet kaygısız(dk. 85 Arif)-Tayfun (Dk. 80 Akın)-Aşkın-Emir-Hüseyin Paşa(Dk. 68 Sezgin)-Hüseyin Taşçı-Ocranİdan-O. Sunday Uche-Özgür-Mahmut Goller: Dk. 39 B. Michael, 70 Selim(DTB)- Dk. 75 Özgür(G.G.) K-PET Süper Ligin şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği, Gençlik Gücü’nü mağlup ederken galibiyet dün ölüm yıl dönümü olan merhum başkan Turgut Esendağlı ile geçtiğimiz hafta vefat eden Cengiz Eminoğlu’na (Cengo) armağan edildi. Dk. 6: Weston’un pası ile buluşan Diop, M. Kaygısız’dan kurtuldu, istediği gibi vuramayınca pozisyon kaçtı. Dk. 7: Özgür kaleci Cem’le karşı karşıya vurdu, kaleci Cem bu topu çıkardı, Doğan savunması topu uzaklaştırdı. Dk. 21: Uche’nin ceza alanına ortasında topla buluşan Ocran, sert vurdu, kaleci Cem mutlak bir golü önledi. Dk. 39: G. Gücü ceza alanı içinde Selim’in getirdiği top en son B. Michael’in önünde kaldı, çaprazdan sert vuruşu arka direk içinden ağlara gitti. 1-0 Dk. 59: Weston’un uzaktan sert vuruşu direğe çarparak dışarı çıktı. Dk. 70: Bayram pasını B. Michael’e verdi, Michael topu sağ tarafta Selim’in önüne bıraktı. Selim kaleci Raif’in sağından plase vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Dk. 74: Billy pasını Weston’a verdi. Weston çok sert bir şut attı, kaleci Raif mükemmel uzanarak bu topun gol olmasını önledi. Dk. 75: Raif uzun topu Doğan yarı alanına gönderdi. Uche,Bayram’dan bu topu söktü, pasını Özgür’e verdi, Özgür savunmadan kurtuldu, kaleci Cem’in yanından topu ağlara gönderdi. 2-1 Dk. 90+2: Bayram’ın yerden sert vuruşu yan kale direğinden geri geldi. Beş dakikalık uzatmada gol olmayınca, karşılaşma DTB’nin 2-1 üstünlüğünde sona erdi.