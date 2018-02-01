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Zor maçın hakemi Dayı

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K-Pet Süper Lig'de haftanın en zorlu maçı olarak ön plana çıkan Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı'ndaki Küçük Kaymaklı-Doğan Türk Birliği maçını, Fehim Dayı yönetecek

Zor maçın hakemi Dayı
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K-Pet Ligler'in 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. K-Pet Süper Lig'de haftanın en zorlu maçı olarak ön plana çıkan Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı'ndaki, Küçük Kaymaklı-Doğan Türk Birliği maçını, Fehim Dayı yönetecek.

3 Şubat Cumartesi:

K-Pet Süper Lig

Saat 14.30 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-Doğan Türk Birliği (Fehim Dayı)

Saat 14.30 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Binatlı (Kerem Eran)

Saat 14.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Merit Alsancak Yeşilova-Ozanköy (Turgay Misk)

Saat 14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Gençlik Gücü (Utku Hamamcıoğlu)

K-Pet Birinci Lig

Saat 14.30 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Gönyeli (Mehmet Malek)

Saat 14.30 Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Mormenekşe (Mustafa Öztugay)

Saat 14.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Göçmenköy (Hakan Muhtaroğlu)

Saat 14.30 Maraş Stadı: Maraş-Akova (Hüseyin Özkan)

Saat 14.30 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Çanakkale (Osman Küçük)

4 Şubat Pazar:

K-Pet Süper Lig

Saat 14.30 İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Yenicami (Osman Özpaşa)

Saat 14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Yeniboğaziçi (Hüseyin Eyyüpler)

Saat 14.30 Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Cihangir (Mehmet Sezener)

Saat 14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Yalova (Ali Özer)

K-Pet Birinci Lig

Saat 14.30 Doğancı Emek Stadı: Doğancı-Lapta (Hasan Eriş)

Saat 14.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Dumlupınar (Serhan Şimşek)

Saat 14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Görneç (Timur Ercan Bodi)

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