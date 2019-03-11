Gönyeli'de, teknik direktör Mustafa Özarabacı, yaptığı açıklama ile camiaya uyarıda bulunurken, önlem alınmadığı takdirde, işi zor götüreceklerine, vurgu yaptı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde maddi sıkıntılarına rağmen başarılı bir sezon geçiren, futbolcuların antrenmanlara düzenli katılmadığı Gönyeli'de, teknik direktör Mustafa Özarabacı, yaptığı açıklama ile camiaya uyarıda bulundu.

Katıldığı radyo programında açıklamalarda bulunan Mustafa Özarabacı, şunları söyledi:

"Gönyeli'de maddi sorunlar aynen devam ediyor. Birkaç kişinin haricinde de bu sorunun giderilmesi için uğraşan yoktur.

Gönyeli Belediyesinin katkısı ile sorun bir nebze giderildi. Zaten belediyenin katkısı olmasa bu sorunlar daha erken ortaya çıkacaktı. Bir an önce önlem alınmalıdır. Çünkü önlem alınmazsa, görünen o ki biz bu işi zor götüreceğiz.

Ligde iyi bir yerdeyiz ama geride daha 9 maç vardır. Biz bu 9 maçta büyük Gönyeli arması ve ligin gidişatını etkilememek için de mücadele etmek zorundayız."