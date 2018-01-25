Zokou, Mısır'da

Özhan MONARGALI
Mağusa Türk Gücü yönetimine haber vermeden ülkeden kaşan Samuel Zokou'nun, Mısır'a gittiği ortaya çıktı. Mısır Lig'ine transfer olan Samuel Zokou, dün yeni takımına imzayı attı. Mağusa Türk Gücü, Zokou'nun yerine Türk Ocağı'ndan Dinopeter'i transfer etmişti.
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