Zirvenin tek hakimi Mesarya

K-PET Birinci Ligde 11. haftası sonunda lider Mesarya takipçileri ile puan farkını yeniden açarken, Yalova haftayı beraberlikle tamamlamasına rağmen ikinci sıraya yükseldi

K-PET Birinci Ligde 11. haftası sonunda lider Mesarya takipçileri ile puan farkını yeniden açarken, Yalova haftayı beraberlikle tamamlamasına rağmen ikinci sıraya yükseldi

K-PET Birinci Ligin alt sıralarında Bostancı Bağcıl ve Ozanköy ligin dibinde yalnızlaşırlarken, işlerini de oldukça zora soktular

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında haftayı boş geçmelerine rağmen Halil Turan 15 golle, İlyas Yılmaz 10 golle sıralamada ilk 2 sırada yer alıyorlar

Haftanın Takımı: Görneç

Ligde istikrar yakalamak isteyen Görneç, ligin güçlü ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar’ı deplasmanda mağlup ederek haftanın en önemli galibiyetlerinden birini aldı

Haftanın Futbolcusu: Mustafa Çelik (Dörtyol)

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Dörtyol, Girne Halk Evi’ni mağlup ederken Mustafa Çelik hem oynadığı futbol hem de attığı golle galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Batu Seyis (Mormenekşe)

Batu Seyis göreve geldikten sonra Mormenekşe’yi iyi toparlarken Mormenekşe, Bostancı Bağcıl’ı da farklı mağlup ederek sıralamadaki tırmanışını sürdürdü

Haftanın Hakemi: Hüseyin Eyyüpler (Yalova – Esentepe)

Hüseyin Eyyüpler, Yalova ile Esentepe arasında oynanan ve baştan sona çekişme içerisinde geçen maçta yardımcıları ile birlikte başarılı bir maç yönetti

Haftanın Kare Ası

Ferhat (Görneç)

Mehmet Gürpınar (Karşıyaka)

Berhan (MM)

Bülent (GB)

Haftanın On Biri

Süleyman (Dörtyol)

Sabri (MM)

Volkan (Mesarya)

İsmet (Görneç)

Salih (Dörtyol)

Tuğrul (GB)

Mehmet Çavuş(Görneç)

İbrahim(Mesarya)

Levent (Görneç)

Arda (Mesarya)

Muhammet (Karşıyaka)

K-PET Birinci Ligde 11. haftada alınan sonuçlar şöyle;

Ozanköy – Gençler Birliği, 2-4

Mormenekşe – B. Bağcıl, 4-1

Dörtyol – GHE, 1-0

Y.Dumlupınar – Görneç, 0-1

Yalova – Esentepe, 1-1

Karşıyaka – Çanakkale, 2-0

Mesarya – Maraş, 2-0

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-PET Birinci Ligde 12. haftanın programı şöyle;

30 Kasım Cumartesi, Saat 14:00

Lapta – Dörtyol

B. Bağcıl – Ozanköy

Gençler Birliği – Karşıyaka

Görneç – Mesarya

1 Aralık Pazar, Saat 14:00

Esentepe – Mormenekşe

GHE – Yalova

Çanakkale – Y Dumlupınar