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Zirvenin tek hakimi Mesarya

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K-PET Birinci Ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Yalova ile Gençler Birliği 5. haftada ilk puan kayıplarını yaparken, Mesarya puan kayıpsız tek takım olarak liderliğe yükseldi

Zirvenin tek hakimi Mesarya
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K-PET Birinci Ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Yalova ile Gençler Birliği 5. haftada ilk puan kayıplarını yaparken, Mesarya puan kayıpsız tek takım olarak liderliğe yükseldi.

K-PET Birinci Ligin alt sıralarında Çanakkale ile Bostancı Bağcıl 5. haftayı da galibiyetsiz 1’er puanda tamamlayarak zor günler yaşamaya devam ettiler.

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil Turan 10 gole ulaşırken, İlyas Yılmaz 6 golle onu takip ediyor.

Haftanın Takımı: Maraş

Maraş, şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Gençler Birliği karşısında geriye düştüğü maçı kazanarak çok önemli bir galibiyete imza attı

Haftanın Futbolcusu: Kemal Göktaş (Lapta)

Lapta kaptanı Kemal Göktaş, ligde çıkışa geçmek isteyen takımının Bostancı Bağcıl karşısında galip geldiği maçta, galibiyet golünü atarak 3 puanın gelmesini sağladı

Haftanın Teknik Adamı: Rıza Erseven (Girne Halk Evi)

Girne Halk Evi teknik direktörü Rıza Erseven, Esentepe karşısında geriye düşen takımına yaptığı yerinde müdahalelerle, ilk maçından 3 puanın alınmasını sağladı

Haftanın Hakemi: İsfendiyar Açıksöz (Yalova – Ozanköy)

İsfendiyar Açıksöz büyük çekişme içerisinde geçen Yalova – Ozanköy maçında başarılı bir yönetim sergilerken, verdiği 2 kırmızı kartta da haklıydı

Haftanın Kare Ası

Emrah (Lapta)

Mustafa Çiçekli (GHE)

Cenker (Maraş)

Halil Turan (Mesarya)

Haftanın On Biri

Cenkay (Maraş)

Hasan Sadrazam (Lapta)

Mustafa Köleli (Maraş)

Yusuf (Lapta)

Yusuf (Mesarya)

Ali (GHE)

Sedat (Maraş)

Ulaş (GHE)

Ahmet Kıyı (Mesarya)

Mustafa (Maraş)

Arda (Mesarya)

K-Pet 1. 5. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Mesarya - Çanakkale, 4-0

Maraş - Gençler Birliği, 3-1

Yalova – Ozanköy, 1-1

Girne Halk Evi – Esentepe, 3-2

Dörtyol – Karşıyaka, 0-0

Lapta – Bağcıl, 1-0

Mormenekşe – Görneç, 1-1

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

MESARYA SK

5

5

0

0

16

2

14

15

2.

YALOVA SK

5

4

1

0

13

2

11

13

3.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

5

4

0

1

10

5

5

12

4.

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

5

3

1

1

6

1

5

10

5.

MARAŞ GSK

5

3

1

1

7

4

3

10

6.

GÖRNEÇ KSK

5

2

2

1

9

6

3

8

7.

GİRNE HALK EVİ

5

2

2

1

9

7

2

8

8.

KARŞIYAKA ASK

5

2

1

2

8

9

-1

7

9.

DÖRTYOL SK

5

1

3

1

5

7

-2

6

10.

LAPTA TBSK

5

2

0

3

6

9

-3

6

11.

OZANKÖY SK

5

1

2

2

5

6

-1

5

12.

MORMENEKŞE GBSK

5

1

2

2

6

9

-3

5

13.

ESENTEPE KKSK

5

1

1

3

5

7

-2

4

14.

BOSTANCI BAĞCIL SK

5

0

1

4

1

8

-7

1

15.

ÇANAKKALE TSK

5

0

1

4

5

14

-9

1

16.

DOĞANCI SK

5

0

0

5

0

15

-15

0

K-PET Birinci Ligde 6. haftanın programı şöyle:

18 Ekim Cuma, Saat 19:00

Gençler Birliği – Mesarya

19 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Ozanköy – Mormenekşe

Karşıyaka – Yalova

Yonpaş Dumlupınar – Dörtyol

20 Ekim Pazar, Saat 15:30

Esentepe – Lapta

Bostancı Bağcıl – Maraş

Görneç - GHE

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