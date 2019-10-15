Zirvenin tek hakimi Mesarya

K-PET Birinci Ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Yalova ile Gençler Birliği 5. haftada ilk puan kayıplarını yaparken, Mesarya puan kayıpsız tek takım olarak liderliğe yükseldi.
K-PET Birinci Ligin alt sıralarında Çanakkale ile Bostancı Bağcıl 5. haftayı da galibiyetsiz 1’er puanda tamamlayarak zor günler yaşamaya devam ettiler.
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil Turan 10 gole ulaşırken, İlyas Yılmaz 6 golle onu takip ediyor.
Haftanın Takımı: Maraş
Maraş, şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Gençler Birliği karşısında geriye düştüğü maçı kazanarak çok önemli bir galibiyete imza attı
Haftanın Futbolcusu: Kemal Göktaş (Lapta)
Lapta kaptanı Kemal Göktaş, ligde çıkışa geçmek isteyen takımının Bostancı Bağcıl karşısında galip geldiği maçta, galibiyet golünü atarak 3 puanın gelmesini sağladı
Haftanın Teknik Adamı: Rıza Erseven (Girne Halk Evi)
Girne Halk Evi teknik direktörü Rıza Erseven, Esentepe karşısında geriye düşen takımına yaptığı yerinde müdahalelerle, ilk maçından 3 puanın alınmasını sağladı
Haftanın Hakemi: İsfendiyar Açıksöz (Yalova – Ozanköy)
İsfendiyar Açıksöz büyük çekişme içerisinde geçen Yalova – Ozanköy maçında başarılı bir yönetim sergilerken, verdiği 2 kırmızı kartta da haklıydı
Haftanın Kare Ası
Emrah (Lapta)
Mustafa Çiçekli (GHE)
Cenker (Maraş)
Halil Turan (Mesarya)
Haftanın On Biri
Cenkay (Maraş)
Hasan Sadrazam (Lapta)
Mustafa Köleli (Maraş)
Yusuf (Lapta)
Yusuf (Mesarya)
Ali (GHE)
Sedat (Maraş)
Ulaş (GHE)
Ahmet Kıyı (Mesarya)
Mustafa (Maraş)
Arda (Mesarya)
K-Pet 1. 5. Haftada alınan sonuçlar şöyle:
Mesarya - Çanakkale, 4-0
Maraş - Gençler Birliği, 3-1
Yalova – Ozanköy, 1-1
Girne Halk Evi – Esentepe, 3-2
Dörtyol – Karşıyaka, 0-0
Lapta – Bağcıl, 1-0
Mormenekşe – Görneç, 1-1
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
5
|
5
|
0
|
0
|
16
|
2
|
14
|
15
|
2.
|
5
|
4
|
1
|
0
|
13
|
2
|
11
|
13
|
3.
|
5
|
4
|
0
|
1
|
10
|
5
|
5
|
12
|
4.
|
5
|
3
|
1
|
1
|
6
|
1
|
5
|
10
|
5.
|
5
|
3
|
1
|
1
|
7
|
4
|
3
|
10
|
6.
|
5
|
2
|
2
|
1
|
9
|
6
|
3
|
8
|
7.
|
5
|
2
|
2
|
1
|
9
|
7
|
2
|
8
|
8.
|
5
|
2
|
1
|
2
|
8
|
9
|
-1
|
7
|
9.
|
5
|
1
|
3
|
1
|
5
|
7
|
-2
|
6
|
10.
|
5
|
2
|
0
|
3
|
6
|
9
|
-3
|
6
|
11.
|
5
|
1
|
2
|
2
|
5
|
6
|
-1
|
5
|
12.
|
5
|
1
|
2
|
2
|
6
|
9
|
-3
|
5
|
13.
|
5
|
1
|
1
|
3
|
5
|
7
|
-2
|
4
|
14.
|
5
|
0
|
1
|
4
|
1
|
8
|
-7
|
1
|
15.
|
5
|
0
|
1
|
4
|
5
|
14
|
-9
|
1
|
16.
|
5
|
0
|
0
|
5
|
0
|
15
|
-15
|
0
K-PET Birinci Ligde 6. haftanın programı şöyle:
18 Ekim Cuma, Saat 19:00
Gençler Birliği – Mesarya
19 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Ozanköy – Mormenekşe
Karşıyaka – Yalova
Yonpaş Dumlupınar – Dörtyol
20 Ekim Pazar, Saat 15:30
Esentepe – Lapta
Bostancı Bağcıl – Maraş
Görneç - GHE