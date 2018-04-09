Zirvenin tek hakimi Kartal

Yenicami, takipçileri Doğan Türk Birliği ve Çetinkaya’nın puan kaybetmesini beklediği dün akşamki maçta diğer takipçisi Binatlı’yı mağlup ederek zirvenin tek hakimi olduğunu ispatladı. Yenicami’ye 3 puanı kazandıran golü John Ebuka kaydetti

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Mehmet Malek-Halil Erdem Canaloğlu-Ahmet Özkurtuluş

YENİCAMİ: Ercan-Emin-Oladele-Salih-M.Altın-Ünal-Tansel(Osman dk. 83)-M.Göktaş-J.Ebuka-J.Okoli-(Behiç 90+3)-Farouk(Eray dk. 90+1)

BİNATLI: Yusuf-Reşit-Taner(M.Neşe dk. 76)-Erbay-Ayhan(Çağdaş dk. 46)-M.Erol, Şenol(Kemal dk. 76)-K.Uçaner-Ebimobowei-Kehinde-E.John Bello

GOL: Dk.69 J.Ebuka(YENİCAMİ)

K-Pet Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında lider Yenicami ile takipçilerinden Binatlı, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kalabalık futbol sever kitlesi önünde oynanan mücadele ev sahibi Yenicami'nin 1-0 üstünlüğünde sonuçlandı. Yenicami'ye galibiyeti getiren tek golü 69. dakikada John Ebuka kaydetti.

5. dakikada Yenicami’den Ünal’ın pasında J.Ebuka’nın vuruşunda kaleci Yusuf zamanında kalesini terk ederek topu kornere attı.

11. dakikadaki atakta Yenicami’den Farouk’un kullandığı kornerde Ünal’ın kafa vuruşunda kaleci Yusuf topu kornere atarak rakibine gol şansı .

32. dakikada Tansel’in pasında M.Altın rakip ceza alanı içinde rakibi ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Yenicami futbolcuları penaltı bekledi ancak hakemin kararı korner oldu.

39. dakikada Binatlı ilk rakip kaleye ilk şutunu attı. Bu dakikada K.Uçaner’in getirdiği topu Ebimobowei E.John Bello’ya bıraktı. Onun vuruşunda kalecinin kontrolünde top dışarı gitti.

43. dakikadaki Binatlı atağında E.John Bello kendi gayreti ile rakip ceza alanına girdi ancak vuruşu çok yavaş oldu ve top kaleci Ercan’da kaldı.

47. dakikada Yenicami atağında Farouk’un sağdan kale önüne kestiği topa J.Ebuka vurdu kaleci Yusuf çizgi üzerinde topa sahip oldu.

54. dakikada Okoli’nin pasında Tansel kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçmesine rağmen açısını çok daralttığı andaki vuruşunda top iyi yer tutan kalecide kaldı.

55. dakikada Binatlı’dan Çağdaş’ın sert şutunda kaleci Ercan mükemmel uzandı ve topu karnere attı.

69. dakikada Yenicami öne geçti. Farouk’un pasında J.Ebuka rakibinden kurtulduktan sonra mükemmel vurdu ve top önce üst direğe sonra da yere vurup ağlara gitti ve Yenicami 1-0 öne geçti.

75. dakikada J.Ebuka rakip yarı alanın ortasından aldığı topla Erbay’ı geçti kaleci ile karşı karşıya kaldı. Üzerinden aşırtmak istediği top kaleci Yusuf’ta kaldı.

Geriye kalan bölümde gol gelmeyince maç 1-0 sona erdi. Bu sonuçla puanını 55'e yükselten, Yenicami en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği ile arasındaki puan farkını 5 yaptı. Binatlı ise 46 puanda kalarak şampiyonluk yarışına bir kez daha havlu attı.